Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина на беговой дорожке
Женщина на беговой дорожке
© Designed be Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Тренажёры, о которых молчат фитнес-залы: спасение для людей с лишним весом

Врачи считают беговую дорожку подходящим тренажером для людей с морбидным ожирением

Лишний вес давно стал одной из главных проблем современного общества. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ещё в 2015–2016 годах ожирением страдали около 93,3 миллиона взрослых американцев — почти 40% населения страны. И если ожирение определяется как индекс массы тела (ИМТ) выше 30, то морбидное ожирение начинается при показателе свыше 50, что делает ситуацию особенно серьёзной.

Почему ожирение опасно

Медики напоминают: лишний вес повышает риск тяжёлых заболеваний. Это сердечно-сосудистые проблемы, инсульт, диабет второго типа и некоторые виды онкологии. Всё это способно не только ухудшить качество жизни, но и существенно её сократить.

Кроме угрозы здоровью, ожирение влечёт и финансовые трудности. По данным "Journal of General Internal Medicine", опубликованным в 2017 году, в среднем взрослый человек с ожирением тратит на медицинскую помощь на 3429 долларов больше ежегодно (по ценам 2013 года). А расходы на лечение болезней, связанных с лишним весом, составляли почти треть всех затрат на здравоохранение в США.

Как снизить риски

Хорошая новость заключается в том, что даже небольшое снижение веса может заметно улучшить самочувствие. Как отмечает Obesity Action Coalition, потеря всего 5-10% массы тела помогает снизить давление, улучшить уровень холестерина, уменьшить воспалительные процессы и улучшить чувствительность к инсулину.

Первый шаг к изменениям — консультация с врачом. Именно специалист подскажет, какая нагрузка принесёт пользу, а какая может быть опасна. Иногда пациента направляют в специализированные центры, где оборудование и медицинский персонал учитывают особенности людей с морбидным ожирением.

Какое оборудование подходит

При выборе тренажёров главное — безопасность. Оборудование должно выдерживать вес пользователя и быть устойчивым. В спортзалах чаще всего встречаются тренажёры с лимитом до 300 кг, иногда — до 500 кг. Информацию о допустимой нагрузке можно уточнить у персонала или найти на самом оборудовании.

Если вы подбираете тренажёр для дома, врачи советуют обратить внимание на профессиональные модели. Они стоят дороже, но служат дольше и обеспечивают надёжность, что в итоге оправдывает вложения.

Велотренажёр и беговая дорожка

Одним из самых удобных вариантов считается горизонтальный велотренажёр. Широкое сиденье и спинка обеспечивают комфорт и поддержку, а занятия не требуют удержания веса на ногах.

Беговая дорожка — ещё один хороший выбор для тех, кто может ходить. Она помогает развивать выносливость, укреплять сердце и мышцы. Кроме того, на неё проще взойти и сойти, чем на многие другие тренажёры.

Вода как помощник

Нередко врачи рекомендуют заменить тренажёры бассейном. Вода значительно снижает нагрузку на суставы, но при этом позволяет активно работать мышцам. Плавание, аквааэробика или даже обычная ходьба в воде — отличный способ начать тренировки без риска перегрузки организма.

Силовые упражнения

Сопротивление и работа с весами тоже могут приносить пользу. Главное — выбирать безопасные варианты: сидячие тренажёры вместо тех, где нужно ложиться или принимать неудобные позы. Например, seated leg press вместо инверсного жима ногами или seated leg curl вместо классического.

Канаты, блочные системы и свободные веса — тоже подходящий инструмент, но они требуют большей подвижности. Важно помнить о допустимой нагрузке на лавки и дополнительные приспособления. Чтобы подобрать оптимальные упражнения, стоит обратиться к фитнес-тренеру или реабилитологу.

Что может включать программа:

• тяги сидя или стоя;
• жим от груди;
• разгибания рук на блоке;
• тяга верхнего блока;
• упражнения на бицепс и дельты.

Маленькие шаги — большие перемены

Морбидное ожирение — серьёзное испытание, но оно не лишает человека шанса изменить свою жизнь. Поддержка врача, правильно подобранное оборудование и постепенные шаги способны помочь вернуть здоровье и уверенность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Sports Medicine показало, что для роста мышц оптимальны две тренировки в неделю сегодня в 7:30

Силовые без пауз: почему тело отвечает не ростом, а потерей массы

Мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха. Разбираем, почему перерывы важны и сколько дней нужно для полноценного восстановления.

Читать полностью » В Mayo Clinic объяснили, как рассчитать максимальную частоту сердечных сокращений сегодня в 4:30

Бег превращается в жиросжигающую машину только при одном условии

Оптимальная скорость бега для похудения зависит не только от темпа, но и от частоты сердечных сокращений. Как попасть в нужную зону и удержаться в ней?

Читать полностью » Эксперты по тренировкам: отжимания на одной руке требуют 12–15 классических повторений в базе сегодня в 4:10

Пресс, грудь, спина и руки — как одно движение заставляет работать всё тело

Отжимания на одной руке не только усложняют тренировку, но и раскрывают скрытый потенциал мышц груди и рук. Узнайте, как безопасно освоить технику.

Читать полностью » Вес после тренировки растёт из-за восстановления мышц и накопления воды — специалисты сегодня в 4:10

Лишние килограммы после спортзала: что скрывает стрелка весов

Почему стрелка весов может показывать больше после тренировки, хотя вы изнуряли себя в спортзале? Разбираемся, что скрывается за этими цифрами.

Читать полностью » Коэффициент силы к весу: данные College Sports Scholarships сегодня в 3:50

Один расчёт, который объяснит, почему тяжёлые спортсмены нередко слабее лёгких

Как понять, сильнее ли вы становитесь? Один показатель способен рассказать о прогрессе в спорте больше, чем цифры на штанге или весы.

Читать полностью » Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора сегодня в 3:30

Почему одни убирают живот за месяц, а другие годами ждут результата

Кубики на животе не появляются от одних лишь скручиваний. На результат влияют тренировки, питание и даже генетика.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу назвали 7 упражнений с гантелями для рук и плечевого пояса сегодня в 3:11

Подъёмы гантелей не спасут: без этих движений руки не станут мощными

Главная ошибка при тренировке рук — упор лишь на бицепс и трицепс. Разбираем, какие мышцы на самом деле формируют силу и как работать с гантелями.

Читать полностью » Как коврик и фитбол помогают снизить нагрузку на копчик при выполнении упражнений на пресс сегодня в 3:10

Невидимая ловушка для пресса: почему копчик не выдерживает нагрузки

Почему при выполнении подъёмов корпуса иногда болит копчик и какие простые замены помогут избежать этой проблемы — рассказываем подробно.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Жители Каппадокии продолжают использовать скальные дома для жизни
Спорт и фитнес

Сколько миль проезжают за 30 минут на велотренажёре — расчёты Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Диетолог Кабанов: сколько раз в неделю можно пить кефир без вреда для желудка
Авто и мото

Продажа подержанного авто: какие документы нужны и как повысить цену
Еда

Клюквенный мусс с манной крупой варится с добавлением сахара и воды для сладкого вкуса
Красота и здоровье

Бывший консультант Шараповой объяснил, почему теннисистка принимала мельдоний
Наука и технологии

Тайны Kostensuchus atrox: аргентинские палеонтологи раскрыли ужасную находку
Дом

Освещение спальни и сценарии для сна и правильного пробуждения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet