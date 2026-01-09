Короткая, но мощная: почему 10-минутная тренировка может быть важнее часовой

Короткая тренировка может оказаться куда полезнее, чем кажется на первый взгляд: даже несколько минут интенсивной физической нагрузки способны запускать в организме процессы, потенциально замедляющие развитие опасных заболеваний. Новые данные указывают на связь между кратковременными упражнениями и снижением активности опухолевых клеток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых из Университета Ньюкасла, опубликованное в научном журнале International Journal of Cancer.

Эксперимент с участием людей из группы риска

Исследование проводилось с участием 30 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 78 лет, которые имели избыточный вес или ожирение — факторы, повышающие риск развития колоректального рака. Участникам предложили выполнить высокоинтенсивную велоэргометрическую тренировку продолжительностью около 10 минут.

Ученые сознательно выбрали короткий, но энергозатратный формат нагрузки. Такой подход позволяет оценить, способны ли даже непродолжительные упражнения вызывать системные изменения в организме, потенциально влияющие на онкологические процессы.

Как упражнения меняют состав крови

Анализ образцов крови, взятых сразу после тренировки, показал заметные биохимические изменения. В частности, в крови увеличивалась концентрация малых молекул с противовоспалительными свойствами, которые, как отмечают исследователи, играют важную роль в регуляции обмена веществ и поддержании нормальной функции сосудов.

Эти соединения рассматриваются как биомаркеры, способные отражать защитную реакцию организма на физическую нагрузку. По данным ученых, именно такие изменения создают среду, менее благоприятную для патологического роста клеток.

Воздействие на клетки колоректального рака

Чтобы проверить практическое значение выявленных изменений, исследователи использовали полученные образцы крови в лабораторных экспериментах. Они оценивали, как сыворотка после тренировки влияет на клетки колоректального рака в контролируемых условиях.

Результаты показали, что компоненты крови после интенсивных упражнений способны подавлять рост опухолевых клеток.

"Короткие, но высокоинтенсивные физические нагрузки способны замедлять рост клеток колоректального рака", — отмечается в исследовании, опубликованном в International Journal of Cancer.

Авторы подчеркивают, что речь идет о потенциальном механизме защиты, а не о замене медицинского лечения.

Что это значит для профилактики

Ученые обращают внимание, что полученные данные особенно важны для людей старшего возраста и тех, кто входит в группу повышенного риска. Исследование демонстрирует, что даже 10 минут интенсивных упражнений могут запускать полезные биологические процессы, не требуя длительных и изнурительных тренировок.

При этом авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы подтвердить долгосрочный эффект и понять, как регулярно повторяющиеся нагрузки могут влиять на риск развития и течение онкологических заболеваний.