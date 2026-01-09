Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Планка
Планка
© unsplash.com by Monika Kabise is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:57

Короткая, но мощная: почему 10-минутная тренировка может быть важнее часовой

Короткая тренировка подавляет рост клеток колоректального рака — IJC

Короткая тренировка может оказаться куда полезнее, чем кажется на первый взгляд: даже несколько минут интенсивной физической нагрузки способны запускать в организме процессы, потенциально замедляющие развитие опасных заболеваний. Новые данные указывают на связь между кратковременными упражнениями и снижением активности опухолевых клеток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ученых из Университета Ньюкасла, опубликованное в научном журнале International Journal of Cancer.

Эксперимент с участием людей из группы риска

Исследование проводилось с участием 30 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 78 лет, которые имели избыточный вес или ожирение — факторы, повышающие риск развития колоректального рака. Участникам предложили выполнить высокоинтенсивную велоэргометрическую тренировку продолжительностью около 10 минут.

Ученые сознательно выбрали короткий, но энергозатратный формат нагрузки. Такой подход позволяет оценить, способны ли даже непродолжительные упражнения вызывать системные изменения в организме, потенциально влияющие на онкологические процессы.

Как упражнения меняют состав крови

Анализ образцов крови, взятых сразу после тренировки, показал заметные биохимические изменения. В частности, в крови увеличивалась концентрация малых молекул с противовоспалительными свойствами, которые, как отмечают исследователи, играют важную роль в регуляции обмена веществ и поддержании нормальной функции сосудов.

Эти соединения рассматриваются как биомаркеры, способные отражать защитную реакцию организма на физическую нагрузку. По данным ученых, именно такие изменения создают среду, менее благоприятную для патологического роста клеток.

Воздействие на клетки колоректального рака

Чтобы проверить практическое значение выявленных изменений, исследователи использовали полученные образцы крови в лабораторных экспериментах. Они оценивали, как сыворотка после тренировки влияет на клетки колоректального рака в контролируемых условиях.

Результаты показали, что компоненты крови после интенсивных упражнений способны подавлять рост опухолевых клеток.

"Короткие, но высокоинтенсивные физические нагрузки способны замедлять рост клеток колоректального рака", — отмечается в исследовании, опубликованном в International Journal of Cancer.

Авторы подчеркивают, что речь идет о потенциальном механизме защиты, а не о замене медицинского лечения.

Что это значит для профилактики

Ученые обращают внимание, что полученные данные особенно важны для людей старшего возраста и тех, кто входит в группу повышенного риска. Исследование демонстрирует, что даже 10 минут интенсивных упражнений могут запускать полезные биологические процессы, не требуя длительных и изнурительных тренировок.

При этом авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы подтвердить долгосрочный эффект и понять, как регулярно повторяющиеся нагрузки могут влиять на риск развития и течение онкологических заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стресс может провоцировать язву и астму — психотерапевт Галуза вчера в 14:44
Стресс, который бьёт по телу: какие болезни запускают эмоции

Психотерапевт объяснил, какие болезни относят к психосоматическим и почему хронический стресс может подтачивать организм годами.

Читать полностью » Паразиты могут поражать головной мозг — врач-диетолог Соломатина вчера в 14:29
Годы лечения мимо цели: паразиты в мозге маскируются под другие болезни

Паразиты в головном мозге могут годами маскироваться под инсульт или эпилепсию. Врач объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Физическая активность важна даже в праздники — врач ЛФК Гуменная вчера в 14:25
Застолья затянулись, а тело просит движения: как сохранить активность в праздники

Врач рассказала, как сохранить физическую активность и самочувствие в новогодние праздники без жёстких ограничений.

Читать полностью » Диетологи называют соевое мясо альтернативой с ограничениями — Москва 24 вчера в 14:19
Мясо без мяса: соевый продукт набирает популярность, но есть важные нюансы

Соевое мясо называют полноценной заменой обычного, но врачи предупреждают: важно учитывать состав и норму потребления.

Читать полностью » Диспансерным наблюдением охватят 90% пожилых к 2030 году — ТАСС вчера в 14:14
Почти под постоянным наблюдением: к 2030 году медконтроль охватит большинство пожилых

Правительство планирует охватить диспансерным наблюдением почти всех россиян старшего возраста. В стратегии до 2030 года сделан упор на профилактику и телемедицину.

Читать полностью » Риск кишечных инфекций растёт в период зимних праздников — Роспотребнадзор вчера в 14:09
Праздничный стол с подвохом: зимой резко растёт риск кишечных инфекций

В Роспотребнадзоре предупредили о росте кишечных инфекций в праздники. Опасность могут представлять даже привычные блюда.

Читать полностью » Яичница и омлеты повышают риск инфаркта — врач Умнов вчера в 9:17
Холестериновая бомба на завтрак: как яичница разрушает сосуды изнутри

Врач объяснил, почему привычная яичница при ежедневном употреблении может увеличить риски для сердца и сосудов.

Читать полностью » Черепно-мозговые травмы учащаются зимой из-за гололеда и катания — Рещиков вчера в 8:41
Санки, лыжи, коньки — тройка лидеров по черепно-мозговым травмам: что делать, если упали

Врачи рассказали, с какими травмами и отравлениями чаще всего сталкиваются россияне в праздники и как снизить риски для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Наука
Ученые открыли новый вид птиц в боливийской саванне после 60 лет споров — РБК
Авто и мото
Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырос до 750 рублей — ТАСС
Авто и мото
Двигатели Theta II Hyundai и Kia получили репутацию проблемных — автоэксперт
Авто и мото
Автомобиль должен двигаться плавно без пробуксовки на льду — Ревин
УрФО
Средний срок продажи квартиры в Тюмени составил 4,53 месяца — Этажи
Экономика
Ключевая ставка Банка России вернулась к уровню 16% годовых — РБК
Недвижимость
Правила выдачи семейной ипотеки изменятся с 1 февраля — Исмаилов
Экономика
Общий объем займов Фонда развития промышленности превысил 700 млрд рублей — Петруца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet