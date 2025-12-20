Одно занятие — и тело меняет правила игры: как физическая нагрузка мешает раковым клеткам

Физическая активность — не только способ поддержать форму, но и потенциальный союзник в борьбе с раком. Новое исследование показало, что каждое занятие — силовое или интервальное — запускает в мышцах производство биологически активных веществ, способных подавлять рост злокачественных клеток. Об этом сообщает издание "InnovaNews.ru" со ссылкой на работу учёных из Университета Эдит Коуэн.

Как мышцы помогают бороться с раком

Учёные обнаружили, что даже одна интенсивная тренировка активирует в мышечной ткани синтез специфических миокинов — веществ, выделяемых мышцами во время сокращений. Эти биомолекулы оказывают системное влияние на организм и способны формировать среду, неблагоприятную для развития и размножения раковых клеток.

Исследование подчёркивает, что ключевая польза достигается не только за счёт самого упражнения, но и благодаря изменениям в составе тела: снижению доли жировой ткани и увеличению мышечной массы. Такой эффект особенно ценен, поскольку именно хроническое воспаление, ассоциированное с избыточным весом и малой физической активностью, считается одним из факторов риска возникновения и прогрессирования онкологических заболеваний.

Регулярные тренировки и воспаление

Авторы исследования отмечают, что регулярные физические нагрузки могут модулировать воспалительный фон в организме. Хроническое системное воспаление не только усиливает риск развития рака, но и ухудшает прогноз при уже существующих онкологических диагнозах.

Особое внимание учёные уделили потенциалу регулярной активности в программах реабилитации после онкологических заболеваний. Примером служат пациентки, перенёсшие рак молочной железы, у которых часто наблюдается повышенный уровень маркеров воспаления. Физическая нагрузка может способствовать нормализации этих показателей, снижению риска рецидива и улучшению общего состояния.

Что это значит для здоровья

Результаты исследования подтверждают всё более очевидную роль активного образа жизни в профилактике серьёзных болезней. Силовые тренировки и высокоинтенсивные интервальные нагрузки оказывают не только локальное воздействие на мышцы, но и глобальное влияние на процессы в организме, включая иммунный ответ и воспалительные реакции.

При этом учёные подчёркивают, что польза достигается именно при регулярности, а не разовых усилиях. Комплексные программы активности, постепенно увеличивающие нагрузку и адаптированные к состоянию здоровья человека, могут стать важной частью стратегии по снижению риска онкологических заболеваний и улучшению качества жизни после лечения.