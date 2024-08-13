Хотите снять стресс за минуту: попробуйте это простое упражнение от профессионала

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о пользе упражнения "березка" и его правильной технике выполнения. Он отметил, что это упражнение способствует улучшению кровообращения и лимфотока, помогает снять напряжение и уменьшить стресс, а также укрепляет мышцы и развивает баланс и координацию.
Однако Ходырев предостерег, что при наличии проблем с позвоночником, шеей или суставами это упражнение противопоказано.
Тренер подробно описал правильную технику выполнения "березки": исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы находятся у ягодиц, руки вытянуты вдоль туловища. На выдохе нужно плавно перенести ноги за голову, упираясь руками в поясницу, чтобы помочь поднять корпус.
Вес тела следует удерживать на лопатках, локти при этом расположить близко к туловищу, а подбородок прижать к груди. Далее таз и ноги необходимо выпрямить в одну линию и удерживать такое положение. Завершение упражнения происходит медленным опусканием ног и корпуса на пол.
Фото: commons.wikimedia.org/Joseph RENGER (CC BY-SA 3.0).
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