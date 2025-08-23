Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:30

Фитбол укрепляет мышцы быстрее, чем тренажёры: в чём секрет

Фитнес-тренеры объяснили, как правильно выбрать размер фитбола по росту

Задумывались ли вы, почему простой на вид резиновый мяч может превратить скучную тренировку в увлекательный и эффективный процесс? Речь идёт о фитболе — универсальном снаряде, который работает не только с мышцами корпуса, но и включает в работу практически всё тело. Физиотерапевты активно применяют такие мячи в реабилитации пациентов после операций и травм, а тренеры рекомендуют их для укрепления осанки и развития равновесия.

Что нужно знать о фитболе

Фитбол, также известный как Swiss ball или stability ball, производится из прочной резины и перед использованием обязательно надувается. Важно помнить: никогда не пытайтесь надувать его ртом — это небезопасно и практически неэффективно. Лучше всего использовать компрессор или ручной насос с конусной насадкой. Многие модели комплектуются насосом, но иногда его приходится покупать отдельно.

Перед накачиванием стоит проверить мяч на повреждения. Складки и заломы от упаковки — это нормально, но зацепки или трещины делают снаряд непригодным. Ещё один важный момент: дайте фитболу полежать в помещении, чтобы материал принял температуру комнаты. Слишком холодная или горячая резина хуже держит воздух.

Как подобрать размер

Успех тренировок напрямую зависит от того, правильно ли подобран диаметр фитбола. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать рост:

  • до 145 см — мяч 30-35 см;
  • 140-165 см — мяч 45 см;
  • 165-185 см — мяч 55 см;
  • 185-195 см — мяч 65 см;
  • выше 195 см — мяч 75 см;
  • для людей с длинными ногами или большим весом выпускаются модели 85 см.

Простой приём для контроля: сделайте отметку на стене на нужной высоте и сравните мяч после накачивания.

Правильная накачка

Лучше всего использовать компрессор, но ручной насос тоже справится. Когда мяч на вид почти готов, вставьте заглушку и проверьте его размер относительно метки. Недостаточная или чрезмерная накачка может испортить фитбол и снизить эффективность упражнений.

Совет: правильно надутый мяч слегка пружинит под вашим весом, но не продавливается сильно.

Интересный факт

Фитбол появился ещё в 1960-х годах в Швейцарии. Первоначально его использовали исключительно для реабилитации пациентов с проблемами позвоночника, а уже позже он стал популярным в фитнес-залах по всему миру. Сегодня его активно применяют даже в офисах — как альтернативу стулу для укрепления мышц спины.

