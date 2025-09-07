Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by The National Guard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Всего 20 минут движения — и организм получает защиту от старости

Спорт замедляет биологическое старение ДНК на девять лет — данные исследования

Мы привыкли слышать фразу "спорт продлевает молодость". Для многих это звучит как банальность, но исследования показывают: регулярная физическая активность действительно помогает отдалить старение и снизить риск развития многих болезней.

Защита ДНК и теломеры

На концах хромосом расположены особые белковые структуры — теломеры. Они действуют как "защитные колпачки", не давая ДНК разрушаться. Чем длиннее теломеры, тем лучше сохранность генетического материала. Когда они укорачиваются, организм становится более уязвимым к болезням.

На длину теломер влияет образ жизни, и спорт здесь играет ключевую роль. Исследование, опубликованное в Journal of Science and Advances, показало: у тех, кто регулярно занимался физической активностью, теломеры были значительно длиннее. Более того, у самых активных участников ДНК оказалось "моложе" почти на девять лет по сравнению с теми, кто вёл малоподвижный образ жизни. А у людей, предпочитавших сидячий ритм, количество пар ДНК оказалось на 140 меньше.

Борьба с воспалением

Ещё одна важная польза тренировок — снижение хронического воспаления. Само воспаление не является врагом: это естественная реакция иммунитета, которая помогает бороться с инфекциями и ускоряет заживление. Опасность появляется, когда воспаление становится хроническим.

Постоянный стресс, неправильное питание и отсутствие регулярных тренировок приводят к тому, что уровень воспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок, повышается. Активируется набор генов CTRA, что ослабляет иммунную защиту и повышает риск развития тяжёлых заболеваний, включая диабет II типа и рак.

Учёные доказали: всего 20 минут умеренной нагрузки достаточно, чтобы снизить уровень хронического воспаления. В ходе исследования наблюдалось снижение на 5% числа клеток, вырабатывающих фактор некроза опухоли (TNF) — белок, усиливающий воспалительные процессы.

Почему стоит двигаться каждый день

Каждая тренировка — будь то утренний бег, езда на велосипеде или занятие с гантелями — защищает ДНК, замедляет старение и уменьшает воспаление в организме. В результате снижается риск опасных заболеваний и повышается шанс прожить долгую и активную жизнь.

Фраза "спорт продлевает молодость" перестаёт звучать клише, если понимать, что за ней стоит реальная наука. Даже короткая, но регулярная активность ежедневно работает на ваше будущее здоровье.

