Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спортзале
Тренировка в спортзале
© unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:10

Гантели сильнее химиотерапии: неожиданный союз медицины и фитнеса

Исследование JAMA: силовые тренировки снижают риск лимфедемы у женщин после лечения рака груди

После диагноза "рак" многие люди стараются ухватиться за всё, что может помочь быстрее восстановиться. И если раньше считалось, что физические нагрузки для онкопациентов нежелательны, то сегодня всё больше исследований доказывают обратное: правильно подобранные силовые тренировки могут не только улучшить самочувствие, но и реально влиять на исход лечения.

Как тренировки помогают выздоравливающим

История 68-летней Дайан Миллер — яркое подтверждение этого. После операции по удалению опухоли молочной железы женщине не потребовалась химиотерапия, но она решила принять участие в исследовательской программе по тяжёлой атлетике в Институте рака Allegheny Health Network.

"Удивительно, насколько сильным я стал. Я могу толкать 185 фунтов на санях", — сказал Миллер.

Для неё эти занятия стали не просто способом укрепить мышцы. Они помогли справиться с эмоциональными последствиями болезни и вернули ощущение контроля над телом.

Программы для пациентов

В США всё больше онкоцентров внедряют специальные фитнес-направления. Например, в клинике UPMC в Питтсбурге действует программа, где предусмотрены тренировки на выносливость, баланс и развитие подвижности. Independence Health System также подключилась к этому движению, предлагая индивидуальные занятия для пациентов на любой стадии лечения.

Уникальность программы в AHN Cancer Institute заключается в том, что тренировки проходят в настоящем фитнес-зале площадью более 450 кв. м. Руководит центром радиационный онколог Колин Чемп, который уверен, что регулярные занятия силовыми упражнениями могут существенно улучшить прогнозы.

"Есть много данных, которые показывают, что люди, которые набирают мышечную массу, имеют более высокие шансы на излечение", — отметил доктор Колин Чемп.

По его словам, пациенты становятся менее тревожными, быстрее восстанавливают силы и чувствуют себя увереннее.

Научные подтверждения

Журнал клинической онкологии опубликовал исследования, где показано: прогрессивные тренировки с отягощениями у женщин с раком молочной железы помогают замедлить потерю мышечной массы. Вдобавок они уменьшают усталость, улучшают состав тела и даже могут снизить риск рецидива.

Клиническое исследование, опубликованное в JAMA, подтвердило ещё один важный результат: силовые нагрузки помогают предотвращать лимфедему — отёк, которым страдают до 40% пациенток после лечения. В трёхмесячном проекте приняли участие 115 женщин, и у всех после регулярных занятий трижды в неделю снизился индекс отёка.

Ранее, в 2009 году, Университет Питтсбурга провёл масштабное исследование с участием почти 300 человек, перенёсших рак груди. Итог оказался впечатляющим: число обострений лимфедемы уменьшилось на 50%.

Сильнее вместе

Фитнес-центр в Белвью напоминает обычный тренажёрный зал: гантели, штанги, снаряды для функциональных тренировок. Здесь царит атмосфера поддержки, а рядом всегда находятся сертифицированные тренеры.

"На первом занятии доктор Чемп говорил о 80-летнем мужчине, который может поднять 140 фунтов. Там было товарищество, частью которого я хотел быть", — сказал Миллер.

По словам специалистов, многие пациенты сначала сомневаются, но уже через несколько недель ощущают значительные улучшения и не хотят останавливаться.

Не только рак груди

Исследования показывают, что пользу от физических упражнений получают не только женщины с диагнозом рак молочной железы. Недавно в журнале New England Journal of Medicine были опубликованы данные крупного исследования почти 900 пациентов с колоректальным раком. Те, кто участвовал в структурированных тренировках, снизили риск рецидива и появления новых опухолей на 28%.

"Если вы отправите пациентов домой и скажете им заниматься спортом, есть шанс, что ничего не произойдет. Мы должны сделать это частью лечения", — подчеркнул доктор Колин Чемп.

Возвращение к жизни

Сегодня в США более сотни клиник предлагают подобные программы. Причём многие из них делают первые месяцы занятий бесплатными, а при необходимости предоставляют гранты.

Дайан Миллер после завершения исследования не отказалась от тренировок и продолжает заниматься тяжёлой атлетикой в YMCA. Она уверена, что спорт стал для неё источником сил и внутреннего равновесия.

"Программа онкологии физических упражнений является полной противоположностью. Он строит ваше тело, чтобы оно могло выполнять свою работу", — сказала Миллер.

Для неё занятия с отягощениями стали не только способом поддерживать здоровье, но и символом победы над болезнью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматологи объяснили, какие изменения происходят с волосами после 40 лет вчера в 23:41

Старение волос начинается раньше, чем вы думаете — и это не всегда про седину

После 40 волосы начинают вести себя иначе: становятся тоньше, суше и теряют блеск. Разбираем, что стоит за этими изменениями и как с ними справляться.

Читать полностью » Врач Перес: мочеиспускание под душем у женщин нарушает работу мышц тазового дна вчера в 23:19

Как избежать проблем с тазовым дном: простое правило для женщин

Почему привычка мочиться в душе может обернуться нарушением работы мочевого пузыря и спровоцировать непроизвольное подтекание мочи у женщин

Читать полностью » Медики рассказали, как стресс и недосып мешают нормализации уровня сахара вчера в 18:05

Эти продукты — сладкая ловушка: сахар растёт быстрее, чем от торта

Почему даже при строгой диете уровень сахара остаётся высоким? Ответ может скрываться не в сладостях, а в коварных продуктах и привычках.

Читать полностью » Эксперты: прогулка после еды и медленное пережёвывание снижают уровень глюкозы в крови вчера в 17:55

Маленькие шаги против большой болезни: как простые привычки сдерживают диабет

Измените свою жизнь с помощью семи простых привычек, которые помогут контролировать уровень сахара у диабетиков и преддиабетиков. Это поможет стабилизировать гликемию на долгий срок.

Читать полностью » Медики: сахар и трансжиры повышают риск жировой болезни печени вчера в 17:49

Печень разрушается не от алкоголя: настоящая опасность скрыта в повседневных продуктах

Какие привычные продукты каждый день подтачивают здоровье печени и почему именно они несут скрытую угрозу — подробный разбор с рекомендациями эксперта.

Читать полностью » Врачи: синдром хронической усталости сопровождается нарушениями сна и когнитивными сбоями вчера в 16:51

Когда отдых не помогает: скрытая природа синдрома хронической усталости

Синдром хронической усталости – реальное заболевание с мучительными симптомами. Узнайте, как его диагностировать и какие методы облегчения могут помочь в борьбе с ним.

Читать полностью » Диетологи: клетчатка в овсянке улучшает работу кишечника вчера в 16:40

Каша, которую считают скучной, оказалась оружием против лишнего веса

Овсянка способна изменить самочувствие всего за несколько дней. Узнайте, как включить её в рацион так, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » В Китае студент получил паралич из-за постоянного наклона головы к смартфону — Oddity Central вчера в 16:08

Часы в телефоне и тяжёлый труд — рецепт паралича, о котором молчат

В Китае студент оказался парализован после чрезмерного использования смартфона и подработки. Врачи удалили тромб, и он идёт на поправку.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения рекомендованы для плодовых деревьев в сентябре в Тверской области
ПФО

Администрация Пензы: в День знаний составлено шесть протоколов за продажу спиртного
Спорт и фитнес

Harvard Health указали расход калорий при езде на велотренажёре
Садоводство

Универсальное осеннее средство для дачи: сода против вредителей и сорняков – как применять
Красота и здоровье

Врач-диетолог Соломатина назвала газировку и соки главной угрозой для зубов
Наука и технологии

Ученые фиксируют связь между деламинацией Атлантики и увеличением сейсмической активности
Культура и шоу-бизнес

Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной России
Наука и технологии

Исследователи университета обнаружили древнего родственника крокодилов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet