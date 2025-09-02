Гантели сильнее химиотерапии: неожиданный союз медицины и фитнеса

После диагноза "рак" многие люди стараются ухватиться за всё, что может помочь быстрее восстановиться. И если раньше считалось, что физические нагрузки для онкопациентов нежелательны, то сегодня всё больше исследований доказывают обратное: правильно подобранные силовые тренировки могут не только улучшить самочувствие, но и реально влиять на исход лечения.

Как тренировки помогают выздоравливающим

История 68-летней Дайан Миллер — яркое подтверждение этого. После операции по удалению опухоли молочной железы женщине не потребовалась химиотерапия, но она решила принять участие в исследовательской программе по тяжёлой атлетике в Институте рака Allegheny Health Network.

"Удивительно, насколько сильным я стал. Я могу толкать 185 фунтов на санях", — сказал Миллер.

Для неё эти занятия стали не просто способом укрепить мышцы. Они помогли справиться с эмоциональными последствиями болезни и вернули ощущение контроля над телом.

Программы для пациентов

В США всё больше онкоцентров внедряют специальные фитнес-направления. Например, в клинике UPMC в Питтсбурге действует программа, где предусмотрены тренировки на выносливость, баланс и развитие подвижности. Independence Health System также подключилась к этому движению, предлагая индивидуальные занятия для пациентов на любой стадии лечения.

Уникальность программы в AHN Cancer Institute заключается в том, что тренировки проходят в настоящем фитнес-зале площадью более 450 кв. м. Руководит центром радиационный онколог Колин Чемп, который уверен, что регулярные занятия силовыми упражнениями могут существенно улучшить прогнозы.

"Есть много данных, которые показывают, что люди, которые набирают мышечную массу, имеют более высокие шансы на излечение", — отметил доктор Колин Чемп.

По его словам, пациенты становятся менее тревожными, быстрее восстанавливают силы и чувствуют себя увереннее.

Научные подтверждения

Журнал клинической онкологии опубликовал исследования, где показано: прогрессивные тренировки с отягощениями у женщин с раком молочной железы помогают замедлить потерю мышечной массы. Вдобавок они уменьшают усталость, улучшают состав тела и даже могут снизить риск рецидива.

Клиническое исследование, опубликованное в JAMA, подтвердило ещё один важный результат: силовые нагрузки помогают предотвращать лимфедему — отёк, которым страдают до 40% пациенток после лечения. В трёхмесячном проекте приняли участие 115 женщин, и у всех после регулярных занятий трижды в неделю снизился индекс отёка.

Ранее, в 2009 году, Университет Питтсбурга провёл масштабное исследование с участием почти 300 человек, перенёсших рак груди. Итог оказался впечатляющим: число обострений лимфедемы уменьшилось на 50%.

Сильнее вместе

Фитнес-центр в Белвью напоминает обычный тренажёрный зал: гантели, штанги, снаряды для функциональных тренировок. Здесь царит атмосфера поддержки, а рядом всегда находятся сертифицированные тренеры.

"На первом занятии доктор Чемп говорил о 80-летнем мужчине, который может поднять 140 фунтов. Там было товарищество, частью которого я хотел быть", — сказал Миллер.

По словам специалистов, многие пациенты сначала сомневаются, но уже через несколько недель ощущают значительные улучшения и не хотят останавливаться.

Не только рак груди

Исследования показывают, что пользу от физических упражнений получают не только женщины с диагнозом рак молочной железы. Недавно в журнале New England Journal of Medicine были опубликованы данные крупного исследования почти 900 пациентов с колоректальным раком. Те, кто участвовал в структурированных тренировках, снизили риск рецидива и появления новых опухолей на 28%.

"Если вы отправите пациентов домой и скажете им заниматься спортом, есть шанс, что ничего не произойдет. Мы должны сделать это частью лечения", — подчеркнул доктор Колин Чемп.

Возвращение к жизни

Сегодня в США более сотни клиник предлагают подобные программы. Причём многие из них делают первые месяцы занятий бесплатными, а при необходимости предоставляют гранты.

Дайан Миллер после завершения исследования не отказалась от тренировок и продолжает заниматься тяжёлой атлетикой в YMCA. Она уверена, что спорт стал для неё источником сил и внутреннего равновесия.

"Программа онкологии физических упражнений является полной противоположностью. Он строит ваше тело, чтобы оно могло выполнять свою работу", — сказала Миллер.

Для неё занятия с отягощениями стали не только способом поддерживать здоровье, но и символом победы над болезнью.