Мужчина занимается портом на улице
Мужчина занимается портом на улице
© wikimedia.org by Alexey M. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Как спорт может превратить злость в травму

Учёные Wheaton College назвали упражнения, уменьшающие риск гневных реакций

Когда мы злимся, сердце бьётся быстрее, а температура тела повышается. Кажется, что эмоции берут верх, и многие ищут способ выплеснуть напряжение. Для одних это крик, для других — спорт. Но всегда ли тренировка в момент гнева идёт на пользу?

Как спорт влияет на злость

Учёные давно доказали: регулярные кардионагрузки поднимают настроение. Однако исследований именно о связи спорта и гнева пока немного. Так, в небольшом эксперименте 2019 года участникам показывали изображения, вызывающие разные эмоции — от радости до злости, — до и после получасовой езды на велосипеде. Результат оказался любопытным: сразу после тренировки уровень злости снижался, но интенсивность самой эмоции не менялась.

По словам ведущего автора исследования Натаниэля Тома, эмоции — это краткосрочная реакция на триггер (например, на грубого водителя), а настроение — состояние, которое держится дольше. Спорт, как показали данные, улучшает именно настроение, а не мгновенный всплеск злости.

Почему тренировки помогают

Механизм до конца не ясен, но есть несколько теорий. Во-первых, физическая активность помогает "закрыть" физиологическую реакцию организма на стресс: при сильном раздражении в кровь выбрасывается глюкоза, и во время тренировки она расходуется на энергию. Во-вторых, спорт повышает активность серотонина — гормона, уровень которого при злости снижается.

Интересно, что умеренные и интенсивные кардиотренировки могут работать и как профилактика. В том же исследовании, если участники занимались спортом до просмотра раздражающих картинок, те вызывали меньший отклик. По сути, это как принять таблетку от изжоги перед острой пищей: готовишь тело к встрече с раздражителем.

Осторожно: злость и травмы

Несмотря на плюсы, заниматься спортом в состоянии сильного гнева рискованно. Эмоции могут затуманить рассудок и привести к травме или проблемам с сердцем. Поэтому специалисты советуют сначала немного успокоиться. Особенно опасны виды спорта с элементами удара — бокс, кикбоксинг, ММА. Они могут закрепить агрессивные паттерны поведения и требуют спокойной концентрации.

Лучший выбор — кардионагрузки: бег, гребля, интервальные спринты. Они помогают снять напряжение и при этом остаются безопасными. Важно контролировать интенсивность, помнить о разминке и учитывать подготовку организма — слишком резкая нагрузка после долгого перерыва может вызвать сильную боль в мышцах.

Главное — баланс

Психологи напоминают: гнев — естественная эмоция, он не "плохой" и не "хороший" сам по себе. Важно лишь уметь регулировать его "пламя". Спорт — отличное средство, но не единственное.

