Exeed обогнал сам себя: продажи выросли почти на 40% за месяц
В сентябре 2025 года китайский премиальный бренд Exeed установил рекорд продаж на российском рынке. По данным пресс-службы компании, в первый месяц осени было реализовано 1964 автомобиля — это на 36,7% больше, чем в августе. Таким образом, сентябрь стал самым успешным месяцем для марки в текущем году.
Рост спроса на все модели
Среди наиболее востребованных автомобилей — кроссоверы Exeed TXL, Exeed RX и Exeed LX. Они стабильно удерживают интерес покупателей, предлагая сочетание технологичности, комфорта и выразительного дизайна.
-
Exeed TXL - 478 проданных экземпляров (+72% по сравнению с августом). Модель отличается просторным салоном, адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора.
-
Exeed RX - 475 автомобилей (+26%). Эта версия особенно популярна среди семейных водителей благодаря вместительности багажника и мягкой подвеске.
-
Exeed LX - 402 экземпляра (+2%). Компактный кроссовер уверенно держит позиции в своём сегменте, предлагая богатую базовую комплектацию.
Успех премиальных новинок
В линейке Exeed также заметно вырос интерес к флагманским моделям. Электрическое купе Exlantix ES показало прирост в 38%, а полноразмерный кроссовер Exlantix ET - в 27%. Самым стремительным стал рост продаж внедорожника Exeed VX, прибавившего 51%.
По оценкам экспертов, это говорит о том, что российский потребитель готов платить за премиум-класс с продуманной эргономикой и высоким уровнем оснащения.
Сравнение моделей
|Модель
|Тип кузова
|Привод
|Рост продаж
|Особенности
|Exeed TXL
|Кроссовер
|Полный
|+72%
|Комфортный, просторный, технологичный
|Exeed RX
|Кроссовер
|Передний
|+26%
|Универсальный семейный автомобиль
|Exeed LX
|Компактный SUV
|Передний
|+2%
|Компактность и богатая комплектация
|Exlantix ES
|Купе (электро)
|Задний
|+38%
|Электромобиль с динамичным дизайном
|Exlantix ET
|Кроссовер (электро)
|Полный
|+27%
|Увеличенный запас хода
|Exeed VX
|Внедорожник
|Полный
|+51%
|Максимальный комфорт и проходимость
Почему растут продажи Exeed
Основная причина стабильного успеха — адаптация бренда к российскому рынку. Компания активно расширяет сеть дилерских центров, внедряет сервисные программы и делает акцент на долгосрочной гарантии.
Дополнительный интерес вызывают льготные кредитные предложения и трейд-ин-программы, которые позволяют обновить автомобиль без значительных затрат.
Эксперты рынка отмечают, что покупатели всё чаще выбирают китайские премиальные автомобили как альтернативу европейским моделям. В условиях ограниченного импорта Exeed стал одним из немногих брендов, предлагающих широкий выбор и высокое качество сборки.
Советы шаг за шагом: как выбрать модель Exeed
-
Определите потребности — компактный LX подойдёт для города, а VX или TXL — для путешествий и семьи.
-
Проверьте наличие дилера в своём регионе: Exeed расширяет сеть, включая автосалоны в регионах с населением менее 500 тысяч человек.
-
Сравните комплектации — даже базовые версии оснащены мультимедиа с экраном более 12 дюймов и ассистентами движения.
-
Рассмотрите условия кредитования или лизинга, чтобы снизить первоначальные расходы.
-
Запланируйте тест-драйв: большинство дилеров предлагают бесплатное бронирование даты.
Ошибки покупателей и как их избежать
- Ошибка → Покупатель выбирает модель "на глаз"
Последствие → Недовольство из-за неподходящих характеристик (жёсткая подвеска, малый клиренс)
Альтернатива → Перед покупкой протестировать несколько версий, включая Exeed TXL и RX.
- Ошибка → Игнорирование сервисных условий
Последствие → Неожиданные расходы при обслуживании
Альтернатива → Проверить стоимость ТО заранее — у Exeed фиксированные тарифы на первые три года.
- Ошибка → Недооценка перепродажной стоимости
Последствие → Потери при продаже
Альтернатива → Модели Exeed сохраняют до 80% стоимости в первые два года, особенно RX и TXL.
А что если выбрать электромобиль Exlantix?
Линейка Exlantix открыла для бренда новое направление — полностью электрический транспорт. Exlantix ES и ET используют современные аккумуляторы с запасом хода до 600 км и системой быстрой зарядки.
Если в вашем регионе уже развита инфраструктура зарядных станций, переход на электромобиль может оказаться выгодным решением: экономия на топливе и налоговых сборах окупает более высокую цену.
Плюсы и минусы автомобилей Exeed
|Плюсы
|Минусы
|Высокое качество отделки салона
|Некоторые модели дороже конкурентов
|Современные технологии безопасности
|Недостаток запчастей в отдалённых регионах
|Долгосрочная гарантия (до 7 лет)
|Высокая стоимость страховки для премиум-сегмента
|Комфорт и шумоизоляция
|Не все дилеры имеют сервис для электромобилей
|Динамичные характеристики двигателей
|Требовательность к качеству топлива
FAQ: часто задаваемые вопросы
Как выбрать между Exeed TXL и RX?
TXL подойдёт для тех, кто часто ездит по трассам и загородом — у него больше клиренс и полный привод. RX оптимален для городских условий и семейных поездок.
Сколько стоит обслуживание Exeed?
Средняя стоимость планового ТО составляет 15-20 тысяч рублей. Электромодели требуют меньше обслуживания за счёт отсутствия масла и свечей.
Что лучше: Exeed или Haval?
Exeed позиционируется выше — в премиум-классе. Haval делает ставку на массовый сегмент. По уровню оснащения Exeed ближе к европейским аналогам, чем к большинству китайских конкурентов.
Мифы и правда о китайских авто
Миф: китайские автомобили быстро теряют стоимость.
Правда: Exeed демонстрирует высокий уровень остаточной стоимости — около 75-80% через два года эксплуатации.
Миф: качество сборки хуже, чем у европейских брендов.
Правда: автомобили Exeed проходят сертификацию по международным стандартам и производятся на современных заводах Chery.
Миф: китайские авто сложно обслуживать.
Правда: сеть сервисных центров Exeed уже насчитывает более 100 пунктов по России.
Исторический контекст
Марка Exeed появилась в 2018 году как премиальное подразделение Chery. С самого начала бренд ориентировался на европейский дизайн, технологичность и комфорт.
Первым рынком после Китая стала Россия — и уже к 2025 году компания закрепилась в десятке наиболее успешных иностранных автопроизводителей в стране.
Благодаря локализации, поставкам запчастей и прозрачным условиям обслуживания Exeed стал одним из символов нового этапа китайского автопрома.
Три интересных факта
• Модель TXL создавалась при участии европейских дизайнеров, ранее работавших с Jaguar и Volvo.
• Электрокары Exlantix используют платформу, рассчитанную на автономное вождение 3 уровня.
• Система фильтрации воздуха Exeed способна очищать салон от частиц PM2.5 — важная деталь для мегаполисов.
