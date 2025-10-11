Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Exeed LX
Exeed LX
© Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Exeed обогнал сам себя: продажи выросли почти на 40% за месяц

Exeed: сентябрь стал самым успешным месяцем продаж авто в 2025 году

В сентябре 2025 года китайский премиальный бренд Exeed установил рекорд продаж на российском рынке. По данным пресс-службы компании, в первый месяц осени было реализовано 1964 автомобиля — это на 36,7% больше, чем в августе. Таким образом, сентябрь стал самым успешным месяцем для марки в текущем году.

Рост спроса на все модели

Среди наиболее востребованных автомобилей — кроссоверы Exeed TXL, Exeed RX и Exeed LX. Они стабильно удерживают интерес покупателей, предлагая сочетание технологичности, комфорта и выразительного дизайна.

  1. Exeed TXL - 478 проданных экземпляров (+72% по сравнению с августом). Модель отличается просторным салоном, адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора.

  2. Exeed RX - 475 автомобилей (+26%). Эта версия особенно популярна среди семейных водителей благодаря вместительности багажника и мягкой подвеске.

  3. Exeed LX - 402 экземпляра (+2%). Компактный кроссовер уверенно держит позиции в своём сегменте, предлагая богатую базовую комплектацию.

Успех премиальных новинок

В линейке Exeed также заметно вырос интерес к флагманским моделям. Электрическое купе Exlantix ES показало прирост в 38%, а полноразмерный кроссовер Exlantix ET - в 27%. Самым стремительным стал рост продаж внедорожника Exeed VX, прибавившего 51%.
По оценкам экспертов, это говорит о том, что российский потребитель готов платить за премиум-класс с продуманной эргономикой и высоким уровнем оснащения.

Сравнение моделей

Модель Тип кузова Привод Рост продаж Особенности
Exeed TXL Кроссовер Полный +72% Комфортный, просторный, технологичный
Exeed RX Кроссовер Передний +26% Универсальный семейный автомобиль
Exeed LX Компактный SUV Передний +2% Компактность и богатая комплектация
Exlantix ES Купе (электро) Задний +38% Электромобиль с динамичным дизайном
Exlantix ET Кроссовер (электро) Полный +27% Увеличенный запас хода
Exeed VX Внедорожник Полный +51% Максимальный комфорт и проходимость

Почему растут продажи Exeed

Основная причина стабильного успеха — адаптация бренда к российскому рынку. Компания активно расширяет сеть дилерских центров, внедряет сервисные программы и делает акцент на долгосрочной гарантии.
Дополнительный интерес вызывают льготные кредитные предложения и трейд-ин-программы, которые позволяют обновить автомобиль без значительных затрат.

Эксперты рынка отмечают, что покупатели всё чаще выбирают китайские премиальные автомобили как альтернативу европейским моделям. В условиях ограниченного импорта Exeed стал одним из немногих брендов, предлагающих широкий выбор и высокое качество сборки.

Советы шаг за шагом: как выбрать модель Exeed

  1. Определите потребности — компактный LX подойдёт для города, а VX или TXL — для путешествий и семьи.

  2. Проверьте наличие дилера в своём регионе: Exeed расширяет сеть, включая автосалоны в регионах с населением менее 500 тысяч человек.

  3. Сравните комплектации — даже базовые версии оснащены мультимедиа с экраном более 12 дюймов и ассистентами движения.

  4. Рассмотрите условия кредитования или лизинга, чтобы снизить первоначальные расходы.

  5. Запланируйте тест-драйв: большинство дилеров предлагают бесплатное бронирование даты.

Ошибки покупателей и как их избежать

  • Ошибка → Покупатель выбирает модель "на глаз"
    Последствие → Недовольство из-за неподходящих характеристик (жёсткая подвеска, малый клиренс)
    Альтернатива → Перед покупкой протестировать несколько версий, включая Exeed TXL и RX.
  • Ошибка → Игнорирование сервисных условий
    Последствие → Неожиданные расходы при обслуживании
    Альтернатива → Проверить стоимость ТО заранее — у Exeed фиксированные тарифы на первые три года.
  • Ошибка → Недооценка перепродажной стоимости
    Последствие → Потери при продаже
    Альтернатива → Модели Exeed сохраняют до 80% стоимости в первые два года, особенно RX и TXL.

А что если выбрать электромобиль Exlantix?

Линейка Exlantix открыла для бренда новое направление — полностью электрический транспорт. Exlantix ES и ET используют современные аккумуляторы с запасом хода до 600 км и системой быстрой зарядки.
Если в вашем регионе уже развита инфраструктура зарядных станций, переход на электромобиль может оказаться выгодным решением: экономия на топливе и налоговых сборах окупает более высокую цену.

Плюсы и минусы автомобилей Exeed

Плюсы Минусы
Высокое качество отделки салона Некоторые модели дороже конкурентов
Современные технологии безопасности Недостаток запчастей в отдалённых регионах
Долгосрочная гарантия (до 7 лет) Высокая стоимость страховки для премиум-сегмента
Комфорт и шумоизоляция Не все дилеры имеют сервис для электромобилей
Динамичные характеристики двигателей Требовательность к качеству топлива

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать между Exeed TXL и RX?
TXL подойдёт для тех, кто часто ездит по трассам и загородом — у него больше клиренс и полный привод. RX оптимален для городских условий и семейных поездок.

Сколько стоит обслуживание Exeed?
Средняя стоимость планового ТО составляет 15-20 тысяч рублей. Электромодели требуют меньше обслуживания за счёт отсутствия масла и свечей.

Что лучше: Exeed или Haval?
Exeed позиционируется выше — в премиум-классе. Haval делает ставку на массовый сегмент. По уровню оснащения Exeed ближе к европейским аналогам, чем к большинству китайских конкурентов.

Мифы и правда о китайских авто

Миф: китайские автомобили быстро теряют стоимость.
Правда: Exeed демонстрирует высокий уровень остаточной стоимости — около 75-80% через два года эксплуатации.

Миф: качество сборки хуже, чем у европейских брендов.
Правда: автомобили Exeed проходят сертификацию по международным стандартам и производятся на современных заводах Chery.

Миф: китайские авто сложно обслуживать.
Правда: сеть сервисных центров Exeed уже насчитывает более 100 пунктов по России.

Исторический контекст

Марка Exeed появилась в 2018 году как премиальное подразделение Chery. С самого начала бренд ориентировался на европейский дизайн, технологичность и комфорт.
Первым рынком после Китая стала Россия — и уже к 2025 году компания закрепилась в десятке наиболее успешных иностранных автопроизводителей в стране.
Благодаря локализации, поставкам запчастей и прозрачным условиям обслуживания Exeed стал одним из символов нового этапа китайского автопрома.

Три интересных факта

• Модель TXL создавалась при участии европейских дизайнеров, ранее работавших с Jaguar и Volvo.
• Электрокары Exlantix используют платформу, рассчитанную на автономное вождение 3 уровня.
• Система фильтрации воздуха Exeed способна очищать салон от частиц PM2.5 — важная деталь для мегаполисов.

