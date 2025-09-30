Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Exeed Exlantix
Exeed Exlantix
© commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:55

Гибриды, которые удивляют: рекордный пробег Exeed официально внесли в "Книгу рекордов России"

Exeed Exlantix ES и ET установили рекорд России по дальности хода гибридов

Exeed установил новый рекорд России в сегменте гибридных автомобилей. Модели Exlantix ES и Exlantix ET продемонстрировали впечатляющую энергоэффективность, преодолев рекордные дистанции без дополнительной подзарядки и дозаправки. Купе Exeed Exlantix ES прошло 1486,4 км, а полноразмерный кроссовер Exeed Exlantix ET — 1361,6 км, что стало новым достижением для отечественного автомобильного рынка.

Рекордный пробег Exeed Exlantix ES был зафиксирован в Калининградской области на маршруте, максимально приближенном к реальной эксплуатации. Дорога включала различные типы покрытий, а температура воздуха колебалась от 8 до 17°C. Средняя скорость движения составила около 70 км/ч, что позволило оценить работу гибридной системы в условиях, близких к повседневным.

Как работает гибридная система

Электромоторы обеспечивали до 60-70% мощности автомобиля, тогда как 1,5-литровый турбодвигатель использовался в экономичном режиме лишь 35-40% времени. Система рекуперативного торможения позволила сохранить 42% энергии, а средний расход составил всего 14,2 кВт·ч на 100 км, что делает гибриды Exeed одними из самых экономичных на рынке.

Контроль за рекордным пробегом вёлся независимой экспертной комиссией. Весь процесс фиксировался на видео, топливный бак был опечатан, а показатели энергопотребления измерялись каждые 100 км. Движение прекращалось только при снижении заряда батареи до 1%. Финальный этап проходил на Куршской косе, где достигнутые показатели официально занесли в "Книгу рекордов России".

Технические характеристики моделей Exeed Exlantix

Линейка Exeed Exlantix представлена двумя моделями с последовательной гибридной силовой установкой: купе ES и кроссовером ET. Система объединяет два электромотора, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор, обеспечивая суммарную пиковую мощность до 469 л. с.

Exeed Exlantix ES разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, а Exeed Exlantix ET — за 4,8 секунды. Обе модели имеют заявленный запас хода 1180 км и 1231 км соответственно. Кроме того, автомобили оснащены 30 интеллектуальными ассистентами водителя и получили максимальные 5 звёзд по стандарту E-NCAP.

Сравнение моделей Exeed Exlantix

Модель Максимальный пробег Разгон 0-100 км/ч Особенности
Exeed Exlantix ES 1180 км 4,6 сек Спортивное купе, высокая экономичность
Exeed Exlantix ET 1231 км 4,8 сек Полноразмерный кроссовер, 30 ассистентов

Советы для владельцев гибридов

  1. Следите за уровнем заряда батареи и поддерживайте её в оптимальном диапазоне для продления ресурса.

  2. Используйте рекуперацию торможения для экономии энергии при движении в городском цикле.

  3. Регулярно проверяйте систему гибридной установки и электромоторов на сервисных станциях.

Распространённые ошибки и их последствия

  • Ошибка: игнорирование рекомендаций по экономичной езде.
    Последствие: снижение дальности хода и ускоренный износ батареи.
    Альтернатива: соблюдение оптимального режима работы двигателя и электромоторов.

  • Ошибка: частая эксплуатация автомобиля при низком заряде батареи.
    Последствие: уменьшение ресурса аккумулятора.
    Альтернатива: своевременная подзарядка и контроль уровня энергии.

А что если…

Использовать гибрид в режиме "спорта" на длительных поездках? Энергопотребление увеличится, а рекордная дальность хода станет недостижимой. Для максимальной экономичности рекомендуется комбинировать электромотор и бензиновый двигатель в умеренном режиме.

Плюсы и минусы Exeed Exlantix

Плюсы Минусы
Высокая энергоэффективность Большая масса батареи увеличивает вес
Длинный запас хода Цена выше средней по классу
Быстрый разгон Ограниченная сеть сервисных центров в некоторых регионах
30 интеллектуальных ассистентов Требует привычки к особенностям гибридного управления

FAQ

Как выбрать между Exlantix ES и ET?
Выбор зависит от предпочтений: спортивное купе ES подходит для динамичной езды, кроссовер ET — для семейных поездок и комфорта.

Сколько стоит зарядка гибрида Exeed?
Средний расход электроэнергии составляет 14,2 кВт·ч на 100 км. При тарифе 5 руб./кВт·ч полный заряд обойдётся примерно в 200-250 руб.

Что лучше для города и трассы?
Для города экономичнее использовать ES с режимом рекуперации, а для длительных поездок — ET с большим запасом хода.

Мифы и правда о гибридах

  • Миф: гибриды неэкономичны в холодное время года.
    Правда: современные системы рекуперации и оптимизированная работа двигателя обеспечивают стабильный расход энергии даже при 8-17°C.

  • Миф: гибриды медленные и не подходят для динамичной езды.
    Правда: Exeed Exlantix ES разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды, демонстрируя спортивные возможности.

Три интересных факта

  1. Exeed Exlantix ES стал первым купе, преодолевшим более 1480 км без дозаправки в России.

  2. Система рекуперации сохранила 42% энергии, что позволило увеличить пробег почти на половину.

  3. Достижения зафиксированы на Куршской косе и внесены в официальную "Книгу рекордов России".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Арбитражный суд обязал МВД выплатить 4,6 млн рублей владельцу Jaguar I-Pace за регистрацию угнанного авто сегодня в 20:27

Купил машину, а получил компенсацию: история владельца Jaguar I-Pace из Петербурга

Россияне смогут получать компенсацию за регистрацию угнанных машин после судебного прецедента, открывающего новые возможности защиты покупателей.

Читать полностью » Рука на рычаге коробки передач ускоряет износ трансмиссии — автомеханик Алексей Степанцов сегодня в 15:44

Теперь в автошколах этому учат первым делом: движение, которое превращает коробку в металлолом

Незаметные привычки водителей убивают коробку передач. Узнайте, что нельзя делать с рычагом и сцеплением, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

Читать полностью » Белорусский рынок гибридов теряет продажи из-за роста утильсбора для компаний — глава БАА Сергей Худоешко сегодня в 14:53

Мост в обход закона: как "серый" импорт гибридов захватывает белорусский рынок

Белорусский рынок гибридов переживает кризис: рост утильсбора стимулирует "серый" импорт, а официальные дилеры теряют продажи, сталкиваясь с нечестной конкуренцией.

Читать полностью » Лакокрасочное покрытие машин разрушается от птичьих экскрементов — эксперт Алексей Смирнов сегодня в 14:26

Проклятье городской парковки: эти следы превращают продажу авто в вечный торг

Птичьи следы на кузове — не просто грязь. Узнайте, как они разрушают лак и что поможет сохранить блеск автомобиля надолго.

Читать полностью » Неисправные свечи накаливания вызывают трудный запуск, дым и рост расхода топлива сегодня в 13:47

Дизель зимой не заводится? Всё может решить маленькая свеча

Свечи накаливания — важный элемент дизельного мотора. Разбираем признаки их неисправности, способы проверки дома и случаи, когда лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Расход топлива у вариатора ниже на 1–2 литра по сравнению с классическим автоматом сегодня в 12:39

Коробка передач выбирает не только плавность, но и срок жизни машины

Вариатор или «автомат» — что выбрать? Разбираем плюсы и минусы обеих трансмиссий, а также условия, в которых каждая проявит себя лучше.

Читать полностью » Камеры фиксируют выезд на автобусную полосу, движение по обочине и разговоры по телефону сегодня в 11:34

Письма счастья подорожали: камеры выписывают штрафы до 7,5 тысяч рублей

Камеры на полосах фиксируют больше, чем кажется. Разбираем, какие нарушения они видят, какие штрафы приходят и когда реально обжаловать постановление.

Читать полностью » Максимилиан Железняк объяснил, как разряженный аккумулятор вызывает остановку авто сегодня в 10:29

Машина глохнет на ходу: невидимый враг может подстерегать вас прямо на трассе

Машина может заглохнуть прямо на ходу, и причины не всегда очевидны. Разбираем главные источники неисправности и реальные способы их устранения.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

The Rolling Stones готовят к выпуску 25-го студийного альбома в 2026 году — гитарист Ронни Вуд
Наука

Обнаружена древнейшая мастерская по изготовлению украшений из раковин
Технологии

Xiaomi исключила 8 моделей смартфонов из обновления HyperOS 3
Авто и мото

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как проверить подержанный автомобиль перед покупкой
Садоводство

Агрономы назвали лучшие сидераты для осеннего сева: фацелия, овёс, горчица, рожь и люпин
УрФО

Тюменская область получит 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы
Туризм

Журналист Игорь Серебряный рассказал, как делить деньги в путешествии для безопасности
УрФО

В Еманжелинске во дворе детсада № 5 выявлен очаг бешенства животных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet