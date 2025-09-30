Гибриды, которые удивляют: рекордный пробег Exeed официально внесли в "Книгу рекордов России"

Exeed установил новый рекорд России в сегменте гибридных автомобилей. Модели Exlantix ES и Exlantix ET продемонстрировали впечатляющую энергоэффективность, преодолев рекордные дистанции без дополнительной подзарядки и дозаправки. Купе Exeed Exlantix ES прошло 1486,4 км, а полноразмерный кроссовер Exeed Exlantix ET — 1361,6 км, что стало новым достижением для отечественного автомобильного рынка.

Рекордный пробег Exeed Exlantix ES был зафиксирован в Калининградской области на маршруте, максимально приближенном к реальной эксплуатации. Дорога включала различные типы покрытий, а температура воздуха колебалась от 8 до 17°C. Средняя скорость движения составила около 70 км/ч, что позволило оценить работу гибридной системы в условиях, близких к повседневным.

Как работает гибридная система

Электромоторы обеспечивали до 60-70% мощности автомобиля, тогда как 1,5-литровый турбодвигатель использовался в экономичном режиме лишь 35-40% времени. Система рекуперативного торможения позволила сохранить 42% энергии, а средний расход составил всего 14,2 кВт·ч на 100 км, что делает гибриды Exeed одними из самых экономичных на рынке.

Контроль за рекордным пробегом вёлся независимой экспертной комиссией. Весь процесс фиксировался на видео, топливный бак был опечатан, а показатели энергопотребления измерялись каждые 100 км. Движение прекращалось только при снижении заряда батареи до 1%. Финальный этап проходил на Куршской косе, где достигнутые показатели официально занесли в "Книгу рекордов России".

Технические характеристики моделей Exeed Exlantix

Линейка Exeed Exlantix представлена двумя моделями с последовательной гибридной силовой установкой: купе ES и кроссовером ET. Система объединяет два электромотора, 1,5-литровый турбодвигатель и генератор, обеспечивая суммарную пиковую мощность до 469 л. с.

Exeed Exlantix ES разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, а Exeed Exlantix ET — за 4,8 секунды. Обе модели имеют заявленный запас хода 1180 км и 1231 км соответственно. Кроме того, автомобили оснащены 30 интеллектуальными ассистентами водителя и получили максимальные 5 звёзд по стандарту E-NCAP.

Сравнение моделей Exeed Exlantix

Модель Максимальный пробег Разгон 0-100 км/ч Особенности Exeed Exlantix ES 1180 км 4,6 сек Спортивное купе, высокая экономичность Exeed Exlantix ET 1231 км 4,8 сек Полноразмерный кроссовер, 30 ассистентов

Советы для владельцев гибридов

Следите за уровнем заряда батареи и поддерживайте её в оптимальном диапазоне для продления ресурса. Используйте рекуперацию торможения для экономии энергии при движении в городском цикле. Регулярно проверяйте систему гибридной установки и электромоторов на сервисных станциях.

Распространённые ошибки и их последствия

Ошибка: игнорирование рекомендаций по экономичной езде.

Последствие: снижение дальности хода и ускоренный износ батареи.

Альтернатива: соблюдение оптимального режима работы двигателя и электромоторов.

Ошибка: частая эксплуатация автомобиля при низком заряде батареи.

Последствие: уменьшение ресурса аккумулятора.

Альтернатива: своевременная подзарядка и контроль уровня энергии.

А что если…

Использовать гибрид в режиме "спорта" на длительных поездках? Энергопотребление увеличится, а рекордная дальность хода станет недостижимой. Для максимальной экономичности рекомендуется комбинировать электромотор и бензиновый двигатель в умеренном режиме.

Плюсы и минусы Exeed Exlantix

Плюсы Минусы Высокая энергоэффективность Большая масса батареи увеличивает вес Длинный запас хода Цена выше средней по классу Быстрый разгон Ограниченная сеть сервисных центров в некоторых регионах 30 интеллектуальных ассистентов Требует привычки к особенностям гибридного управления

FAQ

Как выбрать между Exlantix ES и ET?

Выбор зависит от предпочтений: спортивное купе ES подходит для динамичной езды, кроссовер ET — для семейных поездок и комфорта.

Сколько стоит зарядка гибрида Exeed?

Средний расход электроэнергии составляет 14,2 кВт·ч на 100 км. При тарифе 5 руб./кВт·ч полный заряд обойдётся примерно в 200-250 руб.

Что лучше для города и трассы?

Для города экономичнее использовать ES с режимом рекуперации, а для длительных поездок — ET с большим запасом хода.

Мифы и правда о гибридах

Миф: гибриды неэкономичны в холодное время года.

Правда: современные системы рекуперации и оптимизированная работа двигателя обеспечивают стабильный расход энергии даже при 8-17°C.

Миф: гибриды медленные и не подходят для динамичной езды.

Правда: Exeed Exlantix ES разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды, демонстрируя спортивные возможности.

Три интересных факта