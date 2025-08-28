Миллионы не предел: сколько зарабатывают главы автогигантов

Казалось бы, автомобильные гиганты зарабатывают миллиарды, а их руководители должны получать космические суммы. Но на деле даже самые высокие зарплаты в автопроме выглядят скромно на фоне IT-магнатов.

Миллионы в автопроме

Лидерами по доходам среди американских автобрендов в 2024 году стали руководители General Motors, Ford и Rivian. Согласно данным Automotive News, их заработки уверенно растут.

Доход генерального директора GM Мэри Барра увеличился на 12% и достиг 29,8 миллиона долларов.

"Это отражение стабильности компании и её уверенных позиций на рынке", — отмечают аналитики.

Глава Ford Джим Фарли показал ещё более впечатляющий результат: его зарплата почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом, составив 27,6 миллиона долларов.

Особняком стоит история Ар-Джея Скаринджа, основателя Rivian. Всего несколько лет назад он получал около 1,3 миллиона долларов. Сегодня его доход вырос более чем в десять раз и достиг почти 14 миллионов. В среднем же по отрасли зарплаты руководителей американских автоконцернов увеличились примерно на 5%.

IT остаётся недосягаемым

Однако даже эти суммы меркнут на фоне выплат в IT-секторе. Настоящим рекордсменом оказался генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. В 2024 году его доход составил 197,6 миллиона долларов — это около 15,8 миллиарда рублей.

Для сравнения: его заработок почти в семь раз превышает доход Мэри Барра, хотя именно GM остаётся одним из крупнейших автопроизводителей мира. Подобный разрыв наглядно показывает, насколько высоко оценивается вклад IT-компаний в экономику и насколько сильна конкуренция за таланты в этой отрасли.

Илона Маска в списке нет

Любопытный факт: в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей американских автоконцернов отсутствует Илон Маск. У основателя Tesla нет фиксированной зарплаты. Его вознаграждение напрямую зависит от капитализации и прибыльности компании.

В 2024 году из-за судебных разбирательств по ценным бумагам Маск не получил фактической выплаты. Но в августе ему была начислена компенсация акциями Tesla на сумму около 29 миллиардов долларов (около 2,3 триллиона рублей).