В Сколково планируются различные маршруты на тему инноваций

В рамках фестиваля "Портал 2030-2050" и форума "Территория будущего. Москва 2030", в Сколково будут проводиться экскурсии, нацеленные на демонстрацию инновационных технологий. Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила о подготовке семи тематических маршрутов.
Участники смогут испытать технологии в действии, включая кофе, приготовленный роботом-баристой, и взаимодействие с механической собакой.
Экскурсии охватывают разные аспекты технологий, включая VR-тренажеры, инновационные материалы и AI для умных домов. Мероприятия продолжатся до 6 сентября, предоставляя возможность познакомиться с достижениями и разработками, способствующими развитию Москвы как современного мегаполиса.
Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки
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