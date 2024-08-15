В Сколково планируются различные маршруты на тему инноваций

В Сколково проведут экскурсии про инновациям

В рамках фестиваля "Портал 2030-2050" и форума "Территория будущего. Москва 2030", в Сколково будут проводиться экскурсии, нацеленные на демонстрацию инновационных технологий. Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила о подготовке семи тематических маршрутов.

Участники смогут испытать технологии в действии, включая кофе, приготовленный роботом-баристой, и взаимодействие с механической собакой.

Экскурсии охватывают разные аспекты технологий, включая VR-тренажеры, инновационные материалы и AI для умных домов. Мероприятия продолжатся до 6 сентября, предоставляя возможность познакомиться с достижениями и разработками, способствующими развитию Москвы как современного мегаполиса.

Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)