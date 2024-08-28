Восклицательный знак на приборке: вот почему его нельзя игнорировать

Горящий знак восклицания на панели приборов может указывать как на незначительные проблемы, так и на необходимость немедленно остановить автомобиль. Разберемся, что означает этот символ в различных ситуациях.

Что означает восклицательный знак на панели приборов?

Прежде всего, стоит отметить, что сам по себе восклицательный знак без привязки к другой иконке не несет конкретного значения. Он служит для привлечения внимания водителя к какому-то событию, о котором можно узнать, изучив меню бортового компьютера. В то же время, если восклицательный знак интегрирован или соседствует с определенной тематической иконкой, это указывает на конкретные неисправности, требующие вмешательства. Ниже рассмотрим основные значения этого символа в различных контекстах.

Цвет символа связан с его важностью. Желтый сигнал обычно предупреждает о неисправностях, не требующих немедленных действий, тогда как красный - почти всегда означает необходимость остановки и запрет продолжения движения.

Восклицательный знак в треугольнике : Чаще всего желтого цвета. Это универсальное предупреждение, сопровождающееся текстом на экране бортового компьютера, например, «долейте жидкость стеклоомывателя» или «превышение скорости». На автомобилях без экрана интерпретацию этого знака нужно искать в руководстве по эксплуатации.

Восклицательный знак в круге : С дополнительными полукруглыми линиями сбоку. Желтый цвет означает проблемы с тормозной системой, такие как износ колодок или ошибка в работе стояночного тормоза. Красный цвет указывает на критические проблемы, например, низкий уровень тормозной жидкости.

Восклицательный знак и знак руля : Желтый сигнал указывает на потерю адаптации рулевого управления, а красный - на серьезные проблемы, такие как отказ усилителя или недостаток жидкости.

Восклицательный знак в шестеренке : Желтый цвет указывает на проблемы с автоматической трансмиссией, например, перегрев жидкости или переход в аварийный режим. Красный - на серьезные неисправности, требующие немедленного вмешательства.

Восклицательный знак в шине : Желтый цвет сообщает о падении давления в шине или сбое в системе контроля давления, красный - о неисправности самой системы TPMS.

Восклицательный знак в треугольнике с круглой стрелкой вокруг : Желтый сигнал предупреждает о неисправности системы стабилизации ESP, при этом движение можно продолжать.

Восклицательный знак и знак спидометра : Желтый цвет указывает на проблемы с круиз-контролем.

Восклицательный знак в лампочке: Желтый цвет указывает на перегоревшую лампу наружного освещения или ошибку в блоке управления освещением.

Что делать, если на панели приборов горит восклицательный знак?

Действия зависят от конкретной ситуации. Как правило, производители используют цветовую дифференциацию предупреждений: желтый сигнализирует о менее срочных проблемах, красный - о критических неисправностях, требующих немедленной остановки. Однако в современных автомобилях степень опасности обычно дублируется текстовым сообщением на экране бортового компьютера.

Варианты предупреждений с использованием восклицательного знака могут варьироваться в зависимости от автопроизводителя. Поэтому, если возникают сомнения, лучше остановиться, заглушить двигатель и обратиться к руководству по эксплуатации.

Фото:commons.wikimedia.org/ Ehsnils (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)