Деньги
© commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Экономика
Иван Петровский Опубликована сегодня в 21:34

Рубль идёт на прорыв: доллар тает на глазах, а евро теряет опору

Евро подешевел до 93,23 рубля по данным Банка России — Царьград

Холодное утро принесло не только снег, но и новые валютные значения. Банк России объявил обновлённые курсы иностранных валют на 16 декабря 2025 года, согласно данным издания "Царьград". Доллар, евро и юань вновь показали снижение, отражая общий тренд укрепления рубля в последние недели.

Доллар и евро теряют позиции

Курс американской валюты опустился на 28 копеек и составил 79,4495 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём это изменение незначительно, но оно вписывается в устойчивое снижение, наблюдаемое с начала месяца. Эксперты отмечают, что динамика связана с умеренным ростом цен на нефть и повышением интереса инвесторов к российским активам.

Евро также продолжает ослабевать: официальный курс установлен на уровне 93,2274 рубля, что на 34 копейки меньше предыдущего значения. Аналитики указывают, что европейская валюта демонстрирует нестабильность на фоне колебаний экономических показателей в зоне евро и общего давления на мировые валютные рынки.

Юань сохраняет стабильность

Курс китайского юаня снизился не столь заметно — всего на 6 копеек, до 11,2151 рубля. Несмотря на минимальные изменения, этот показатель остаётся в фокусе внимания участников внешнеторговых операций. По мнению экспертов, рубль укрепляется к юаню за счёт стабилизации экспорта и роста взаиморасчётов в национальных валютах.

"Текущие значения отражают общий тренд на укрепление рубля в декабре", — отмечается в материале "Царьграда". При этом специалисты подчеркивают, что колебания в пределах нескольких десятков копеек не являются поводом для паники: ситуация остаётся под контролем финансового регулятора.

Валютный рынок в ожидании конца года

На фоне умеренного укрепления рубля участники рынка сохраняют осторожность. Конец года традиционно приносит повышенную волатильность из-за закрытия экспортных контрактов и налоговых выплат. Тем не менее текущие показатели создают предпосылки для относительно спокойного завершения декабря.

Экономисты считают, что валютная политика Банка России направлена на сглаживание резких колебаний и поддержание стабильности на внутреннем рынке. При сохранении существующих тенденций рубль может удержаться в комфортных пределах до конца года.

