Оргазм с побочками: чем грозит избыток интимной близости

вчера в 22:39

+16 и +26 одинаково опасны: чем грозит неправильная температура в доме

Врач назвала оптимальную температуру для дома — +24 °C. При +16 или +26 организму тяжело дышать. Перед сном важно полчаса проветривать помещение.

вчера в 22:34

Рак не всегда прячется за слабостью: куда внимательнее стоит смотреть

Онколог Владимир Ивашков назвал шесть тревожных симптомов, которые могут указывать на рак: от проблем с ЖКТ и асимметрии груди до выпадения волос из родинки.

вчера в 22:29

Чудо-детокс? На самом деле кишечник чистит себя сам

Мифы о здоровье кишечника кажутся безобидными, но на деле могут ухудшить самочувствие. Разбираем популярные заблуждения вместе с врачами и диетологами.

04.09.2025 в 22:28

Виноват не сахар: кто на самом деле портит зубную эмаль

Ортодонт развеяла миф: сладости сами по себе не разрушают зубы. Опасность в кислотах, которые образуются, если не чистить зубы правильно и регулярно.

вчера в 22:16

Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: врач назвала шесть шагов для спасения сердца

Какие шесть простых шагов помогут выявить скрытые риски и предотвратить до 70 процентов инфарктов и инсультов объяснила кардиолог Ирина Васильева

вчера в 22:14

Осенний педикюр больше не про классику: неожиданные оттенки в тренде

Осень – время обновления. Даже если сандалии отправлены на полку, педикюр остаётся важной частью ухода. Следуйте трендам осени 2025 и выберите один из 7 актуальных оттенков: от шоколадного до глянцевого черного.

вчера в 22:11

Никаких носков после шести: самые странные правила родителей

Пользователи Reddit рассказали о самых странных родительских правилах — от запрета носить носки вечером до строгого табу на туалет во время вечеринок.

вчера в 22:08

От кофе-брейка до психотерапии: зачем мы на самом деле сплетничаем

Учёные нашли в сплетнях неожиданные плюсы: они укрепляют социальные связи и помогают регулировать поведение в группе. Но не всё так безоблачно.

