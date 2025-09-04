Оргазм с побочками: чем грозит избыток интимной близости
Чрезмерная сексуальная активность несёт риски для организма, рассказала гинеколог Стефани Казер в интервью изданию Metropoles.
Индивидуальная норма
По словам специалиста, универсальной "правильной" частоты половых контактов не существует.
"Это должно быть такое количество, которое удовлетворяет обе стороны и при этом не причиняет партнёрам ни физических, ни эмоциональных страданий", — подчеркнула Казер.
Чем опасен избыток секса
Врач отметила, что чем больше половых актов подряд и чем меньше времени на восстановление, тем выше вероятность проблем:
-
мышечные спазмы и напряжение (часто после оргазма);
-
цистит и вагинальные инфекции;
-
травмы гениталий - трещины слизистых оболочек или даже перелом пениса.
Итог
-
Норма сексуальной активности индивидуальна.
-
Избыточная нагрузка без отдыха может привести к инфекциям и травмам.
-
Важно соблюдать баланс между удовольствием и заботой о здоровье.
