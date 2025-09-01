Кости станут хрупкими: вот как соль незаметно разрушает ваш скелет — будьте осторожны

Соль, несмотря на свою повседневную популярность, может быть настоящей угрозой для здоровья, если её употреблять в избыточных количествах. Нутрициолог Жанна Антонюк в беседе рассказала о том, какие проблемы могут возникнуть при чрезмерном потреблении соли.

Как соль влияет на здоровье

Задержка жидкости в организме.

Соль способствует задержке воды в организме, что приводит к повышению кровяного давления. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы с почками.

Избыточное потребление соли может вызвать заболевания почек, вплоть до их недостаточности. Это происходит, потому что почки вынуждены работать интенсивнее, чтобы вывести лишнюю соль из организма. Остеопороз и проблемы с костями.

Соль негативно влияет на костную ткань, повышая риск переломов. Она способствует вымыванию кальция из костей, что приводит к повышенному риску развития остеопороза, заболевания, при котором кости становятся хрупкими и ломкими.

Рекомендации по потреблению соли

Нутрициолог напоминает, что соль, употребляемая в разумных количествах, может прекрасно дополнять вкус пищи и даже оказывать некоторые полезные эффекты. Однако привычка добавлять слишком много соли в блюда может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Три интересных факта