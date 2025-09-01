Кости станут хрупкими: вот как соль незаметно разрушает ваш скелет — будьте осторожны
Соль, несмотря на свою повседневную популярность, может быть настоящей угрозой для здоровья, если её употреблять в избыточных количествах. Нутрициолог Жанна Антонюк в беседе рассказала о том, какие проблемы могут возникнуть при чрезмерном потреблении соли.
Как соль влияет на здоровье
-
Задержка жидкости в организме.
Соль способствует задержке воды в организме, что приводит к повышению кровяного давления. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
-
Проблемы с почками.
Избыточное потребление соли может вызвать заболевания почек, вплоть до их недостаточности. Это происходит, потому что почки вынуждены работать интенсивнее, чтобы вывести лишнюю соль из организма.
-
Остеопороз и проблемы с костями.
Соль негативно влияет на костную ткань, повышая риск переломов. Она способствует вымыванию кальция из костей, что приводит к повышенному риску развития остеопороза, заболевания, при котором кости становятся хрупкими и ломкими.
Рекомендации по потреблению соли
Нутрициолог напоминает, что соль, употребляемая в разумных количествах, может прекрасно дополнять вкус пищи и даже оказывать некоторые полезные эффекты. Однако привычка добавлять слишком много соли в блюда может привести к серьёзным последствиям для здоровья.
Три интересных факта
- Повышение артериального давления - одно из первых последствий избыточного потребления соли. Это может стать причиной гипертонии, а также способствовать развитию сердечных заболеваний.
- Недавние исследования показали, что солёная пища может увеличивать риск инсульта. Это связано с повышенным давлением, которое она вызывает.
- Рекомендованная суточная норма соли для взрослого человека составляет примерно 5 граммов. Это количество равно половине чайной ложки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru