© pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:01

Кости станут хрупкими: вот как соль незаметно разрушает ваш скелет — будьте осторожны

Врач предупреждает: соль вызывает гипертонию и другие опасные болезни

Соль, несмотря на свою повседневную популярность, может быть настоящей угрозой для здоровья, если её употреблять в избыточных количествах. Нутрициолог Жанна Антонюк в беседе рассказала о том, какие проблемы могут возникнуть при чрезмерном потреблении соли.

Как соль влияет на здоровье

  1. Задержка жидкости в организме.
    Соль способствует задержке воды в организме, что приводит к повышению кровяного давления. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  2. Проблемы с почками.
    Избыточное потребление соли может вызвать заболевания почек, вплоть до их недостаточности. Это происходит, потому что почки вынуждены работать интенсивнее, чтобы вывести лишнюю соль из организма.

  3. Остеопороз и проблемы с костями.
    Соль негативно влияет на костную ткань, повышая риск переломов. Она способствует вымыванию кальция из костей, что приводит к повышенному риску развития остеопороза, заболевания, при котором кости становятся хрупкими и ломкими.

Рекомендации по потреблению соли

Нутрициолог напоминает, что соль, употребляемая в разумных количествах, может прекрасно дополнять вкус пищи и даже оказывать некоторые полезные эффекты. Однако привычка добавлять слишком много соли в блюда может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Три интересных факта

  1. Повышение артериального давления - одно из первых последствий избыточного потребления соли. Это может стать причиной гипертонии, а также способствовать развитию сердечных заболеваний.
  2. Недавние исследования показали, что солёная пища может увеличивать риск инсульта. Это связано с повышенным давлением, которое она вызывает.
  3. Рекомендованная суточная норма соли для взрослого человека составляет примерно 5 граммов. Это количество равно половине чайной ложки.

