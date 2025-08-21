Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Соль
Соль
© pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:15

Узнайте, сколько соли вы едите: врач предупреждает об опасности для мозга

Врач Эльвира Фесенко предупредила: соль разрушает мозг и ведет к деменции

Многие люди недооценивают влияние потребления соли на общее состояние здоровья. Врач-диетолог и терапевт Эльвира Фесенко предупреждает об опасности избыточного потребления соли для работы мозга. По словам специалиста, избыточное количество натрия оказывает негативное влияние на питание клеток головного мозга, способствует повышению артериального давления и может приводить к развитию сосудистой деменции.

Основная проблема заключается в том, что избыток соли приводит к сужению сосудов. Это, в свою очередь, напрямую влияет на кровоснабжение головного мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание, которое может развиваться медленно и незаметно. Со временем это приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции и другим когнитивным нарушениям.

"Это прямая дорога к сосудистой деменции,” — предупреждает Эльвира Фесенко.

Пожилые люди в зоне риска

Фесенко подчеркивает, что пожилые люди особенно уязвимы к негативному воздействию избыточного количества соли на мозг. С возрастом сосуды становятся менее эластичными, и ухудшение кровоснабжения мозга может привести к более серьезным последствиям. Поэтому пожилым людям необходимо особенно тщательно следить за своим рационом и ограничивать потребление соли.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать суточное потребление соли пятью граммами. Однако, как отмечает врач, россияне зачастую превышают этот показатель в два и даже в три раза. Это создает серьезную угрозу для здоровья, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшения когнитивных функций.

Скрытые источники соли: будьте внимательны

Фесенко обращает внимание на скрытые источники поступления соли в организм. Хлебобулочные изделия, сыры, колбасные продукты и готовые блюда содержат значительное количество соли, которое часто не учитывается при планировании рациона. Важно внимательно изучать этикетки продуктов и стараться выбирать менее соленые варианты.

Постоянное употребление соленой пищи формирует привыкание организма к этому вкусу и искажает восприятие вкуса других продуктов. Это приводит к тому, что человек начинает увеличивать потребление соли, еще больше усугубляя проблему. Поэтому важно постепенно снижать количество соли в рационе, чтобы со временем восстановить естественное восприятие вкусов.

Помимо проблем с сердцем и сосудами, избыток натрия оказывает негативное влияние на суставы, желудок и почки, вызывая воспаления и другие нарушения. Соль задерживает жидкость в организме, что может приводить к отекам и повышению нагрузки на почки.

Интересные факты о соли и здоровье:

  • Более 75% потребляемой нами соли скрыто в обработанных пищевых продуктах.
  • Недостаток натрия (гипонатриемия) может быть опасным для здоровья и вызывать различные симптомы, включая головную боль, тошноту и судороги.
  • Соль была использована в качестве валюты в древние времена.
  • Разные виды соли, такие как морская соль, гималайская розовая соль и другие, содержат различные минералы, но все они в основном состоят из хлорида натрия.

В заключение, Эльвира Фесенко призывает к осознанному отношению к потреблению соли. Ограничение ее количества в рационе, внимательное изучение этикеток продуктов и осознанный выбор продуктов помогут сохранить здоровье мозга и всего организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Репродуктолог раскрыла правду об ЭКО: 5 главных мифов развеяны сегодня в 7:15

Дети из пробирки бесплодны: репродуктолог развеяла опасный миф об ЭКО

Авторитетный репродуктолог Екатерина Шибанова развенчивает мифы об ЭКО: связь с онкологией, набор веса, бесплодие у детей. Узнайте правду о процедуре искусственного оплодотворения.

Читать полностью » В Рязани женщина получила оскольчатый перелом руки после падения на улице сегодня в 7:12

Перелом руки: когда можно обойтись без хирургического вме

В Рязани женщина получила тяжёлый перелом лучезапястного сустава после обычного падения. Обычно такие травмы требуют операции, однако в этом случае врачам удалось восстановить кость вручную — прямо в травмпункте.

Читать полностью » Британский врач Дебора Ли: сухие пятки могут быть признаком грибковой инфекции сегодня в 6:18

Почему трещины на пятках нельзя оставлять без внимания

Сухость и шелушение на пятках могут быть не косметической проблемой, а признаком грибковой инфекции. Врач предупреждает, почему нельзя игнорировать даже небольшие трещины и кому особенно важно следить за состоянием кожи стоп.

Читать полностью » Врач предупреждает: эти симптомы после укуса комара нельзя игнорировать сегодня в 6:14

Остерегайтесь: укус комара может обернуться кошмаром, если проигнорировать эти 5 сигналов

Аллерголог предупреждает: укус комара может быть опасен! Узнайте, какие симптомы требуют немедленной медицинской помощи, чтобы вовремя распознать аллергическую реакцию.

Читать полностью » Врач-остеопат Симкин объяснил, когда боль в грудной клетке связана не с сердцем сегодня в 5:15

Когда дискомфорт в груди сигнализирует о проблемах с рёбрами

Боль в груди не всегда связана с сердцем — иногда она возникает из-за артроза суставов между рёбрами и грудиной или даже смещения рёбер. Врачи объясняют, как распознать такие случаи и когда нужно срочно вызывать скорую.

Читать полностью » Диетолог Нурия Дианова: мёд по сути является сахаром и не обладает лечебным эффектом сегодня в 4:11

Можно ли считать мёд полезнее сахара? Врачи отвечают

Диетолог Нурия Дианова предупреждает: мёд — это не «натуральное лекарство», а практически тот же сахар. Разбираемся, почему полезные свойства преувеличены и сколько мёда можно есть без вреда для здоровья.

Читать полностью » Диетолог Анастасия Тараско: взрослым можно есть до трёх яблок в день сегодня в 3:38

Яблочный Спас: сколько яблок можно есть без вреда для здоровья

Яблочный Спас — идеальный повод включить сезонные фрукты в рацион. Диетолог объясняет, почему яблоки полезны, сколько их можно есть в день и при каких заболеваниях стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Диетолог Нурия Дианова: сливочное мороженое перегружает печень сегодня в 2:14

Летний десерт, который может повредить печень

Диетолог Нурия Дианова предупреждает: частое употребление пломбира и эскимо может привести к заболеваниям печени. Почему сливочное мороженое опасно и какие альтернативы стоит выбрать — разбираем в материале.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые обнаружили: медитация осознанности — реальная тренировка для мозга, а не просто релакс
Еда

Рецепт запечённой куриной грудки с грибами и сыром: пошаговая инструкция
Авто и мото

В Калужской области стартовало производство автомобилей Tenet для российского рынка
Питомцы

Ветеринары предупреждают: ксилит смертельно опасен для собак даже в малых дозах
Туризм

Где и как хранить деньги в путешествии, чтобы избежать кражи
Культура и шоу-бизнес

Пластический хирург Игорь Короткий назвал процедуры, которые омолодили Николая Баскова
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Еда

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru