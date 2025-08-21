Узнайте, сколько соли вы едите: врач предупреждает об опасности для мозга

Многие люди недооценивают влияние потребления соли на общее состояние здоровья. Врач-диетолог и терапевт Эльвира Фесенко предупреждает об опасности избыточного потребления соли для работы мозга. По словам специалиста, избыточное количество натрия оказывает негативное влияние на питание клеток головного мозга, способствует повышению артериального давления и может приводить к развитию сосудистой деменции.

Основная проблема заключается в том, что избыток соли приводит к сужению сосудов. Это, в свою очередь, напрямую влияет на кровоснабжение головного мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание, которое может развиваться медленно и незаметно. Со временем это приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции и другим когнитивным нарушениям.

"Это прямая дорога к сосудистой деменции,” — предупреждает Эльвира Фесенко.

Пожилые люди в зоне риска

Фесенко подчеркивает, что пожилые люди особенно уязвимы к негативному воздействию избыточного количества соли на мозг. С возрастом сосуды становятся менее эластичными, и ухудшение кровоснабжения мозга может привести к более серьезным последствиям. Поэтому пожилым людям необходимо особенно тщательно следить за своим рационом и ограничивать потребление соли.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать суточное потребление соли пятью граммами. Однако, как отмечает врач, россияне зачастую превышают этот показатель в два и даже в три раза. Это создает серьезную угрозу для здоровья, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшения когнитивных функций.

Скрытые источники соли: будьте внимательны

Фесенко обращает внимание на скрытые источники поступления соли в организм. Хлебобулочные изделия, сыры, колбасные продукты и готовые блюда содержат значительное количество соли, которое часто не учитывается при планировании рациона. Важно внимательно изучать этикетки продуктов и стараться выбирать менее соленые варианты.

Постоянное употребление соленой пищи формирует привыкание организма к этому вкусу и искажает восприятие вкуса других продуктов. Это приводит к тому, что человек начинает увеличивать потребление соли, еще больше усугубляя проблему. Поэтому важно постепенно снижать количество соли в рационе, чтобы со временем восстановить естественное восприятие вкусов.

Помимо проблем с сердцем и сосудами, избыток натрия оказывает негативное влияние на суставы, желудок и почки, вызывая воспаления и другие нарушения. Соль задерживает жидкость в организме, что может приводить к отекам и повышению нагрузки на почки.

Интересные факты о соли и здоровье:

Более 75% потребляемой нами соли скрыто в обработанных пищевых продуктах.

Недостаток натрия (гипонатриемия) может быть опасным для здоровья и вызывать различные симптомы, включая головную боль, тошноту и судороги.

Соль была использована в качестве валюты в древние времена.

Разные виды соли, такие как морская соль, гималайская розовая соль и другие, содержат различные минералы, но все они в основном состоят из хлорида натрия.

В заключение, Эльвира Фесенко призывает к осознанному отношению к потреблению соли. Ограничение ее количества в рационе, внимательное изучение этикеток продуктов и осознанный выбор продуктов помогут сохранить здоровье мозга и всего организма.