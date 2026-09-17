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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:32

МРТ всего тела вошло в моду для профилактики: кому обследование действительно имеет смысл делать

Безосновательное назначение себе сложных диагностических процедур, таких как МРТ или КТ всего тела, может нанести серьезный урон организму из-за кумулятивного эффекта излучения, уверен мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что даже ультразвуковые исследования при избыточном применении способны провоцировать изменения на клеточном уровне.

Ранее в медицинской среде уже поднимался вопрос об оправданности тотального скрининга. В частности, предостерегалось от прохождения МРТ всего тела, указывая на отсутствие данных о снижении смертности при таком подходе.

При этом специалисты напоминают, что посещение врачей определенных специальностей должно оставаться регулярным, но строго регламентированным процессом.

Керекеша отметил, что современный человек должен выработать привычку посещать доктора для мониторинга здоровья, а не только в моменты обострения хронических патологий. По его словам, базовый ежегодный минимум включает клинические анализы крови и мочи, тогда как лучевая диагностика требует жестких медицинских показаний.

"Любое облучение не проходит бесследно для нашего организма. Даже УЗИ очень часто делать нельзя. По некоторым данным, меняется код клетки той области, где проводится ультразвуковое исследование. Особенно ни в коем случае нельзя делать УЗИ беременным женщинам очень часто", — пояснил Керекеша.

Врач акцентировал внимание на том, что компьютерная томография является более агрессивным методом рентгенологического облучения, чем стандартные снимки. Самостоятельное решение "просветить" весь организм без направления специалиста эксперт считает опасным дилетантством. Индивидуальный подход к диагностике позволяет избежать лишней нагрузки. Часто лабораторные исследования помогают выявить отклонения без применения радиационных методов.

"КТ — это рентген, только более жесткий. Поэтому часто и тем более всего тела делать не надо, надо делать только по показаниям определенный участочек. МРТ не надо часто делать — только одну зону, максимум две, а не всего тела. И то по показаниям. Самостоятельно делать это не надо", — добавил специалист.

Помимо медицинских процедур, невролог затронул тему повседневного электромагнитного воздействия. Он сравнил использование беспроводных наушников с помещением головы в микроволновую печь и призвал ограничить присутствие таких приборов в домах, где есть маленькие дети.

Важно понимать, что определение биологического старения зависит не от количества пройденных сканирований, а от минимизации внешних рисков. Иногда даже привычная проверка сердца в состоянии покоя оказывается менее информативной, чем правильный образ жизни.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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