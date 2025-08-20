Соль крадёт память: как привычка пересаливать влияет на мозг
Многие знают, что соль повышает давление, но терапевт и диетолог Эльвира Фесенко предупреждает: избыток соли в рационе также ухудшает кровоснабжение мозга и может привести к развитию сосудистой деменции.
Как соль влияет на мозг
- соль сужает сосуды, вызывая постепенное кислородное голодание;
- мозг получает меньше кислорода, что снижает концентрацию, память и скорость реакции;
- с возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому повышенное потребление соли особенно опасно для людей старше 50 лет.
"Мозгу требуется много кислорода, а соль сужает сосуды, вызывая постепенное кислородное голодание", — объясняет специалист.
Сколько соли можно употреблять
ВОЗ рекомендует не больше 5 граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка.
Важно помнить:
80% соли мы получаем не из солонки, а из готовых продуктов — таких как:
- хлеб;
- сыр;
- колбаса;
- соусы и полуфабрикаты.
Что можно сделать уже сейчас
- чаще выбирать продукты с пониженным содержанием соли;
- готовить еду самостоятельно и солить в конце или совсем чуть-чуть;
- заменять соль специями и травами (паприка, чеснок, розмарин);
- внимательно читать состав на упаковке.
