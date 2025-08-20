Соль крадёт память: как привычка пересаливать влияет на мозг

Многие знают, что соль повышает давление, но терапевт и диетолог Эльвира Фесенко предупреждает: избыток соли в рационе также ухудшает кровоснабжение мозга и может привести к развитию сосудистой деменции.

Как соль влияет на мозг

соль сужает сосуды, вызывая постепенное кислородное голодание;

мозг получает меньше кислорода, что снижает концентрацию, память и скорость реакции;

с возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому повышенное потребление соли особенно опасно для людей старше 50 лет.

"Мозгу требуется много кислорода, а соль сужает сосуды, вызывая постепенное кислородное голодание", — объясняет специалист.

Сколько соли можно употреблять

ВОЗ рекомендует не больше 5 граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка.

Важно помнить:

80% соли мы получаем не из солонки, а из готовых продуктов — таких как:

хлеб;

сыр;

колбаса;

соусы и полуфабрикаты.

Что можно сделать уже сейчас