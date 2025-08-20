Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Муравьи и рассыпанная соль на кухне
Муравьи и рассыпанная соль на кухне
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:33

Соль крадёт память: как привычка пересаливать влияет на мозг

Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции

Многие знают, что соль повышает давление, но терапевт и диетолог Эльвира Фесенко предупреждает: избыток соли в рационе также ухудшает кровоснабжение мозга и может привести к развитию сосудистой деменции.

Как соль влияет на мозг

  • соль сужает сосуды, вызывая постепенное кислородное голодание;
  • мозг получает меньше кислорода, что снижает концентрацию, память и скорость реакции;
  • с возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому повышенное потребление соли особенно опасно для людей старше 50 лет.

"Мозгу требуется много кислорода, а соль сужает сосуды, вызывая постепенное кислородное голодание", — объясняет специалист.

Сколько соли можно употреблять

ВОЗ рекомендует не больше 5 граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка.

Важно помнить:
80% соли мы получаем не из солонки, а из готовых продуктов — таких как:

  • хлеб;
  • сыр;
  • колбаса;
  • соусы и полуфабрикаты.

Что можно сделать уже сейчас

  • чаще выбирать продукты с пониженным содержанием соли;
  • готовить еду самостоятельно и солить в конце или совсем чуть-чуть;
  • заменять соль специями и травами (паприка, чеснок, розмарин);
  • внимательно читать состав на упаковке.

