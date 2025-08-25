Сюрприз из желудка: почему врачи не советуют объедаться яблоками

Любителей хурмы, яблок или свежего хлеба предупредили, что переизбыток клетчатки может привести к образованию фитобезоара — опасного комка в желудке или кишечнике, который способен вызвать тяжёлые последствия.

Об этом заявила кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе. Предупреждение специалиста подчеркивает важность умеренности в употреблении даже полезных продуктов и осознанного подхода к питанию.

Фитобезоар: формирование из вязких продуктов и чрезмерное количество клетчатки

Фитобезоар формируется из-за чрезмерного употребления вязких продуктов, таких как фрукты, сдоба или свежий хлеб. Организм просто не справляется с таким количеством клетчатки. Фитобезоар представляет собой опасный ком в желудке или кишечнике, который может приводить к серьезным осложнениям.

Удалить такой комок можно только хирургическим путём, и промедление может стоить жизни, предупреждает специалист. Своевременное обращение к врачу необходимо для предотвращения серьезных последствий.

"Всегда надо видеть, что ты ешь, и думать. Люди, у которых есть хронические заболевания ЖКТ, абсолютно чётко знают, если они что-то съедят, что им не подходит, у них будет проблема, будет болеть", — отметила Бережная.

Осознанное питание и учет индивидуальных особенностей организма являются важными факторами для поддержания здоровья.

Факты о клетчатке и здоровом питании

Клетчатка является важным компонентом здорового питания и способствует нормальной работе кишечника.

Умеренное потребление клетчатки полезно для здоровья, но переизбыток может приводить к негативным последствиям.

Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ необходимо особенно тщательно следить за своим питанием и учитывать индивидуальные особенности организма.

В заключение, употребление даже полезных продуктов, таких как хурма, яблоки и свежий хлеб, должно быть умеренным и осознанным. Переизбыток клетчатки может приводить к образованию фитобезоара, который требует хирургического вмешательства. Особое внимание следует уделять людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.