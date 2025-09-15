Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:34

"=" и готово: Microsoft научила Excel подсказывать формулы

Microsoft добавила в Excel Copilot с автодополнением формул

Microsoft представила новую функцию Copilot в Excel, которая упрощает написание формул за счёт автодополнения. Теперь пользователям не нужно помнить точный синтаксис или вручную проверять ссылки на ячейки — ИИ предложит готовый вариант.

Как это работает

  • После ввода символа "=" Copilot анализирует контекст книги (заголовки, соседние ячейки, таблицы, существующие формулы).

  • Пользователю сразу предлагается формула с:

    • предварительным результатом,

    • кратким пояснением.

  • По мере ввода символов подсказки обновляются в реальном времени, пока не будет найдено подходящее совпадение.

Ограничения

  • На данный момент Copilot не формирует формулы, ссылающиеся на данные из других листов.

Советы от Microsoft

  • Если подсказка не появляется сразу, нужно подождать: загрузка Copilot может занять несколько секунд. Индикатор прогресса отображается вдоль нижней границы ячейки.

  • Автодополнение работает лучше при наличии описательных заголовков и чётких подписей в таблицах.

Доступность

  • Функция уже доступна в веб-версии Excel для английского языка.

  • В будущем появится в десктопной версии Excel с поддержкой дополнительных языков.

