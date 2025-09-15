"=" и готово: Microsoft научила Excel подсказывать формулы
Microsoft представила новую функцию Copilot в Excel, которая упрощает написание формул за счёт автодополнения. Теперь пользователям не нужно помнить точный синтаксис или вручную проверять ссылки на ячейки — ИИ предложит готовый вариант.
Как это работает
После ввода символа "=" Copilot анализирует контекст книги (заголовки, соседние ячейки, таблицы, существующие формулы).
Пользователю сразу предлагается формула с:
предварительным результатом,
кратким пояснением.
По мере ввода символов подсказки обновляются в реальном времени, пока не будет найдено подходящее совпадение.
Ограничения
На данный момент Copilot не формирует формулы, ссылающиеся на данные из других листов.
Советы от Microsoft
Если подсказка не появляется сразу, нужно подождать: загрузка Copilot может занять несколько секунд. Индикатор прогресса отображается вдоль нижней границы ячейки.
Автодополнение работает лучше при наличии описательных заголовков и чётких подписей в таблицах.
Доступность
Функция уже доступна в веб-версии Excel для английского языка.
В будущем появится в десктопной версии Excel с поддержкой дополнительных языков.
