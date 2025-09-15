"=" и готово: Microsoft научила Excel подсказывать формулы

вчера в 4:29

Пациент случайно увидел: его терапевт говорил голосом ChatGPT

MIT Technology Review сообщило, что психотерапевты тайно используют ChatGPT во время сессий. Такая практика нарушает доверие пациентов и может противоречить HIPAA.

вчера в 2:29

Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI

Microsoft внедрит Claude от Anthropic в Excel и PowerPoint. Модели будут работать через AWS, но тарифы Microsoft 365 не изменятся.

вчера в 0:28

Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

Apple обновила линейку умных часов: Watch SE 3 с Always-On и 5G, Series 11 с трекером гипертонии и Watch Ultra 3 со спутниковой связью.

13.09.2025 в 22:54

Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Ожидания поклонников Samsung по поводу увеличения мощности зарядки Galaxy S26 Ultra не оправдаются: флагман останется на уровне предыдущей модели с зарядкой на 45 Вт.

13.09.2025 в 20:58

iPhone снова выигрывает: почему Android-смартфоны проигрывают

Почему айфон продолжает быть лучшим выбором в 2025 году: экосистема, производительность и уникальные возможности.

13.09.2025 в 18:55

Новый чип Apple побил рекорды: тесты показали невероятные результаты, но что за этим стоит на самом деле

Чип Apple A19 Pro показал рекордные результаты в тестах GeekBench, но эксперты сомневаются в подлинности этих данных. Что скрывается за этими цифрами?

13.09.2025 в 16:56

Секреты ночных снимков раскрыты: что скрывает новая технология от Honor

Honor анонсировала уникальную технологию NoxGod для ночной съемки в смартфонах Magic 8. Узнайте, как новые алгоритмы обеспечат невероятную детализацию даже в темноте.

13.09.2025 в 14:19

Судьба авторских прав под ударом: Apple втянута в громкий процесс из-за ИИ

Apple оказалась в центре судебного конфликта: писатели обвинили компанию в использовании пиратских копий книг для обучения искусственного интеллекта.

