Стало известно, в каких экзаменах стоит ожидать изменений выпускникам школ в 2025 году

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025. В экзаменах по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию изменений не будет.

Однако в ЕГЭ по русскому языку внесены корректировки: в заданиях с развернутым ответом нельзя использовать такие жанры, как комикс, аниме, манга и т. д., а минимальный объем сочинения увеличен до 99 слов. Изменения также касаются усиления деятельностного подхода, акцентируя внимание на навыках анализа, решения задач и аргументации.

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