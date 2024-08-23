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ФИПИ представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025
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Стало известно, в каких экзаменах стоит ожидать изменений выпускникам школ в 2025 году

ФИПИ представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025. В экзаменах по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию изменений не будет.

Однако в ЕГЭ по русскому языку внесены корректировки: в заданиях с развернутым ответом нельзя использовать такие жанры, как комикс, аниме, манга и т. д., а минимальный объем сочинения увеличен до 99 слов. Изменения также касаются усиления деятельностного подхода, акцентируя внимание на навыках анализа, решения задач и аргументации.

Фото: commons.wikimedia.org/StefanTsar (public domain)

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