Школьные привычки 80–90-х
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:34

Запомнить все за ночь не получится: психолог назвала способ удержать материал в голове перед экзаменом

Научные подходы к эффективному усвоению учебного материала и методы борьбы с предэкзаменационным стрессом раскрыла клинический психолог, нейропсихолог Татьяна Маремпольская. В беседе с NewsInfo cпециалист подчеркнула, что попытки выучить годовой объем информации за пару дней приводят к обратному эффекту, превращая когнитивные процессы в хаос.

Для успешного запоминания жизненно необходимы системность, последовательность и постепенное распределение нагрузки, отметила специалист. Понимание того, как работают когнитивные функции, определяет эффективность обучения. Оптимизация ясности мышления позволяет значительно повысить продуктивность в периоды высокой интеллектуальной нагрузки.

"Три условия: системность, последовательность, постепенность. Информацию надо запоминать последовательно, постепенно и порциями. Нельзя взять учебник и за ночь его освоить. Сделать круглые квадратные глаза и идти потом в этом сумасшествии на экзамен. Результат будет такой же", — отметила психолог.

Эксперт пояснила, что в процессе подготовки крайне полезно писать шпаргалки даже без намерения их использовать. Мышечная и моторная память, задействованная при письме, тесно связана с работой головного мозга. В то же время ночное восстановление, сон, является критическим этапом для фиксации знаний. Качество активного отдыха во время сна играет решающую роль в консолидации памяти.

"Надо уйти в сон не менее чем восьмичасовой, чтобы с одного полушария информация, которую мы запоминаем, перешла в другое, с краткосрочной памяти в долгосрочную. Это процесс функциональный, мозговой, психический. Накануне надо повторить основные моменты, которые нам нужно запомнить", — посоветовала специалист.

Стресс во время экзаменов может блокировать базовые функции мозга. Ученые подтверждают, что связь определенных зон мозга формирует нейронный тормоз, который мешает предпринимать активные действия в стрессовых ситуациях. Тем не менее, использование методик глубокого дыхания и техник визуализации успеха помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние. В сложных условиях также важно помнить, что объективная оценка знаний — это не единственный критерий жизненного успеха, а современные форматы аттестации предусматривают возможности для пересдачи.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

