Уголовное дело против Павла Барышева: что грозит бывшему заместителю главы МЧС

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Павла Барышева, бывшего заместителя главы МЧС России. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год Барышев подделал документы, которые давали ему право на получение жилья. Используя поддельные бумаги, он завладел трёхкомнатной квартирой в Подмосковье, стоимость которой оценивается более чем в 20 миллионов рублей. На эту квартиру, полученную мошенническим путём, суд наложил арест.
Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа до 1 миллиона рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Павел Барышев занимал должность заместителя главы МЧС России с 2017 по 2021 год. В 2018 году ему было присвоено звание генерал-полковника.
Фото: From Wikimedia Commons/ администрация Волгоградской области (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Licence)
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