На экс-мэра Энергодара Шевчика было совершенно второе покушение

Несколько дней назад произошло покушение на Андрея Шевчика, который ранее занимал пост мэра Энергодара и в настоящее время работает на ЗАЭС. Об этом сообщил Алексей Лихачев, глава Росатома, в разговоре с ТАСС.

"Ситуация, повторю, не улучшается, и количество угроз только возрастает. Мы наблюдаем террористические акты против мирного населения. Совсем недавно было совершено покушение на нашего коллегу, бывшего мэра Энергодара, который теперь трудится на Запорожской АЭС. Он получил серьезные травмы", — отметил Лихачев после встречи с Рафаэлем Гросси, руководителем МАГАТЭ.

Глава Росатома также добавил, что во время покушения пострадала также его жена.

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