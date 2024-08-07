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Бывшему главе по борьбе с коррупцией клали взятки в почтовый ящик
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Бывший глава управления по противодействию коррупции пойман на взятке через почтовый ящик

Бывшему главе по борьбе с коррупцией клали взятки в почтовый ящик

Бывший глава управления по противодействию коррупции в Федеральной таможенной службе (ФТС) Дмитрий Мурышов обвиняется в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности. По версии следствия, он получал деньги через почтовый ящик в обмен на отказ от дополнительных проверок.

Следствие утверждает, что Мурышов требовал от двух неназванных участников внешнеэкономической деятельности по 700 тыс. руб. и $20 тыс. в месяц за отказ от дополнительных проверок, предусмотренных процедурами таможенного декларирования и оформления импорта. Для получения этих денег он привлек сотрудника ФТС Константина Колганова, который должен был получать пакеты с деньгами из почтового ящика на Новом Арбате.

Колганов передавал эти пакеты другим посредникам, включая директора ООО "Вектор Фрахт" Дмитрия Нестеренко, который затем передавал их самому Мурышову. Однако 7 декабря 2022 года Колганов решил сообщить об этой схеме в правоохранительные органы. На следующий день Нестеренко был задержан силовиками, когда он забрал из ящика очередную партию денег и передал ее еще одному посреднику, Илье Окоркову.

Окорков начал сотрудничать со следствием и заявил, что сумма предназначалась Мурышову. Генерал-майор был арестован 9 декабря 2022 года и обвинен в получении взяток. Однако он не признал вину и утверждает, что не мог влиять на работу участников внешнеэкономической деятельности, а Колганов не был его подчиненным.

Адвокат Мурышова Вадим Яловицкий заявил, что у следствия нет зафиксированных доказательств того, что генерал получал взятки. По его словам, все свидетели говорят, что передавали пакеты, а не деньги, и что один из охранников даже показал, что кинул этот пакет на подоконник и пошел курить, потому что в нем были какие-то не представляющие ценности документы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Dickelbers (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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