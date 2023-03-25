FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

Представители Евросоюза хотят видеть активное взаимодействие Пекина не только с Москвой, но и с Киевом. Поэтому на данный момент ЕС "подталкивает" председателя КНР Си Цзиньпина провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, "а также с президентом России Владимиром Путиным". Такой инфомацией поделилась газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
Напомним, что в период с 20 по 22 марта состоялась рабочая поездка китайского лидера с Путиным в Москве, которая, по мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, прошла блестяще и показала "новый уровень отношений двух стран".
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