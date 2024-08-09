Европейский Союз нарастил импорт российского газа на 24% в первой половине 2024 года, несмотря на снижение потребления.

Европейский Союз в первой половине 2024 года увеличил импорт российского газа на 24%, согласно отчету Форума стран-экспортеров газа. Это противоречит общему снижению потребления газа в Европе и сокращению импорта сжиженного природного газа (СПГ). В то же время, поставки трубопроводного газа из Норвегии и Азербайджана выросли. За полгода объем импорта трубопроводного газа в ЕС составил около 80 миллиардов кубометров, из которых 15-16 миллиардов пришлись на Россию.
Импорт СПГ в Европу, наоборот, снизился на 19%, достигнув 47,2 миллиона тонн, что связано с растущим спросом в Азии. К окончанию весны доля газа из России на европейском рынке превысила долю американского СПГ. Хотя потребление газа в Европе по-прежнему уменьшается, спад уже не так значителен, что поддерживает спрос на импорт. Текущая ситуация с поставками газа в ЕС вызвана как геополитическими обстоятельствами, так и техническими сложностями на американских заводах. Тем не менее, ЕС продолжает планировать сокращение зависимости от российского газа к 2027 году.
Фото: commons.wikimedia.org/JoachimKohlerBremen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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