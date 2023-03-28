Глава Евросовета Мишель приехал в Кишинёв

Шарль Мишель, глава Евросовета, прибыл с официальным визитов в Молдавию, чтобы обсудить с её властями вопросы дальнейшего сотрудничества. Такая информация стала известна от алминистрации молдавского президента.

"В повестке встречи председателя Евросовета с руководством страны значатся актуальные вопросы сотрудничества Молдавии и ЕС"

По предварительным данным, отмечатся, что речь пойдёт о предоставлении помощи, о работе гражданской миссии ЕС.