Китайские производители беспокоятся по поводу повышения пошлин на ввоз электромобилей в Европу

Китай официально подал жалобу в Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение Европейской комиссии о введении дополнительных пошлин на ввоз электромобилей, произведённых в КНР. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
С 5 июля Европейская комиссия ввела временные дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей в Европейский Союз. Регулятор заявил, что китайские производственные цепочки в сфере электромобилей получают выгоду от несправедливых субсидий, что, по мнению ЕК, угрожает экономическим интересам европейских производителей электромобилей.
Китайская сторона считает, что такое решение нарушает правила ВТО и подрывает международные усилия по борьбе с изменением климата. Представитель Минторга Китая призвал Европейский Союз немедленно устранить допущенные нарушения и совместно работать над поддержанием китайско-европейского экономического и торгового сотрудничества, а также над обеспечением стабильности цепочек поставок в сфере электромобилей.
Срок действия временных пошлин ограничен четырьмя месяцами. В течение этого времени страны ЕС должны принять окончательное решение путём голосования. Если пошлины будут утверждены, они останутся в силе на протяжении пяти лет.
Для крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD Co. дополнительная пошлина составит 17,4%, для Geely — 19,9%, а для SAIC Motor — 37,6%. Ранее в ЕС уже действовала 10-процентная пошлина на ввоз электромобилей из Китая.
Другие китайские компании, сотрудничавшие с Европейской комиссией, столкнутся с дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Для тех, кто не сотрудничал с регулятором, пошлина составит 37,6%.
Фото: From Wikimedia Commons/ JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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