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Политолог Оленченко: Евросоюз ждет саморазрушение без здравомыслящих политиков
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Эксперт предсказал саморазрушение Европы без хороших политиков

Политолог Оленченко: Евросоюз ждет саморазрушение без здравомыслящих политиков

Партия "Патриоты за Европу" смогла стать третей в европейском парламенте. Это является убедительный аргумент в пользу укрепления политического влияния. Такое заявление в комментарии с РИА Новости сделал старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Это о многом говорит", — подчеркнул эксперт.

По его словам, у Евросоюза сейчас есть выборы — переход к политике здравомыслия или саморазрушение. По его словам, на данный момент наступает момент, "у кого четкая позиция", а другим придется "терять лицо".

Оленченко уверен, что интересы "здравомыслящих" в Европе представляем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потому что, как считает эксперт, политик является сильной личностью и может заручиться поддержкой людей.

"Патриоты за Европу" — правая и ультраправая политическая партия Европарламента, которая была основана 30 июня 2024 года перед началом десятого срока полномочий ЕП.

Фото: commons.wikimedia.org

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