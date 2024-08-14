Партия "Патриоты за Европу" смогла стать третей в европейском парламенте. Это является убедительный аргумент в пользу укрепления политического влияния. Такое заявление в комментарии с РИА Новости сделал старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Это о многом говорит", — подчеркнул эксперт.
По его словам, у Евросоюза сейчас есть выборы — переход к политике здравомыслия или саморазрушение. По его словам, на данный момент наступает момент, "у кого четкая позиция", а другим придется "терять лицо".
Оленченко уверен, что интересы "здравомыслящих" в Европе представляем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потому что, как считает эксперт, политик является сильной личностью и может заручиться поддержкой людей.
"Патриоты за Европу" — правая и ультраправая политическая партия Европарламента, которая была основана 30 июня 2024 года перед началом десятого срока полномочий ЕП.
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