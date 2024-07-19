Штраф суда Европейского союза в отношении столицы Венгрии за невыполнение правил европейских государств по приёму мигрантов — то ужасно. Страна останется верна собственному суверенитету и сама будет принимать решения, с кем сосуществовать и кого принимать в государство, невзирая на вздорные желания других. Об этом информировал РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Суд международного экономико-политического объединения в Люксембурге не так давно оштрафовал Венгрию на несколько сотен миллионов евро. Кроме того, дополнительные денежные выплаты должны совершаться каждый день по причине отказа от исполнения прошлых обязательств, которые были связаны с приёмом иностранцев. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщал, что крупнейший город Венгрии не намерен менять комплекс мер, используемых государством и общественными институтами для регулирования миграции населения.

Как сообщает венгерский министр, решение суда экономико-политического объединения европейских стран — это невероятно большой скандал, поскольку Венгрия оберегает не только себя, но и весь Евросоюз. Петер Сийярто заявил, что происходящее — это ужасно, и даже сложно подобрать правильные слова, чтобы описать сложившеюся ситуацию. Однако он уверил, что государство продолжает сохранять свой суверенитет.

Фото: Flickr / Cancillería del Ecuador (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)