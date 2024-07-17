Отказ руководства Евросоюза от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не вынудят Будапешт закончить свою мирную миссию. Об этом информировал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Как утверждает венгерский политик, "провоенные политики" европейских государств активизировались моментально после начавшейся миссии Виктора Орбана. Некоторые из них грозились началом политической и экономической борьбы, предполагающей прекращение отношений, предупреждали о прекращении каких-либо переговоров, сообщали, что намерены впредь игнорировать Венгрию. Однако Петер Сийярто заявил на это, что их всё равно нельзя уговорить, даже посредством угроз закончить миссию. Он также добавил, что своими действиями международное экономико-политическое объединение ЕС лишь убеждает их в необходимости продолжить мирное урегулирование конфликта на Украине, подключив для данной цели ещё больше своих сил.

Петер Сийярто заявил, что для администрации Виктора Орбана подобные угрозы уже не в новинку. Он заявил, что в Венгрии патриотическое правительство, и к тому же они на данный момент пребывают под финансовыми ограничительными мерами со стороны Евросоюза. По этой причине Петер Сийярто выразил недоумение, как они могут угрожать им больше, чем есть сейчас.

Виктор Орбан в начале текущего месяца побывал в Российской Федерации, где у него состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Спустя три дня он уже прилетел в КНР, где встретился с её председателем. После Китая Виктор Орбан направился на международную встречу глав государств НАТО в Вашингтоне. После саммита он встретился с 45-ым президентом США Дональдом Трампом. Все свои поездки он называет мирной миссией.

Фото: Flickr / Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)