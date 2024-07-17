Отказ руководства Евросоюза от переговоров с Венгрией и угроза бойкотом не вынудят Будапешт закончить свою мирную миссию. Об этом информировал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Как утверждает венгерский политик, "провоенные политики" европейских государств активизировались моментально после начавшейся миссии Виктора Орбана. Некоторые из них грозились началом политической и экономической борьбы, предполагающей прекращение отношений, предупреждали о прекращении каких-либо переговоров, сообщали, что намерены впредь игнорировать Венгрию. Однако Петер Сийярто заявил на это, что их всё равно нельзя уговорить, даже посредством угроз закончить миссию. Он также добавил, что своими действиями международное экономико-политическое объединение ЕС лишь убеждает их в необходимости продолжить мирное урегулирование конфликта на Украине, подключив для данной цели ещё больше своих сил.
Петер Сийярто заявил, что для администрации Виктора Орбана подобные угрозы уже не в новинку. Он заявил, что в Венгрии патриотическое правительство, и к тому же они на данный момент пребывают под финансовыми ограничительными мерами со стороны Евросоюза. По этой причине Петер Сийярто выразил недоумение, как они могут угрожать им больше, чем есть сейчас.
Виктор Орбан в начале текущего месяца побывал в Российской Федерации, где у него состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Спустя три дня он уже прилетел в КНР, где встретился с её председателем. После Китая Виктор Орбан направился на международную встречу глав государств НАТО в Вашингтоне. После саммита он встретился с 45-ым президентом США Дональдом Трампом. Все свои поездки он называет мирной миссией.
Фото: Flickr / Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Маркетплейсы предупреждают о возможных сложностях с импортом товаров из-за рубежа
Ведущие онлайн магазины дали прогноз о рисках роста стоимости и дополнительных сложностях зарубежных онлайн-покупок из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС. Государства, входящие в состав Евразийского экономического союза: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия готовятся принять в новой редакции Таможенный кодекс объединения. Новации затронут большую часть трансграничной торговли, пишет РБК.
Маск: Байден не способен читать тексты даже с помощью телесуфлера
Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что действующий глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден не способен прочесть текст даже посредством телесуфлёра. Об этом он информировал в своих социальных сетях, пишет РИА Новости.
ФСБ опубликовала признания пленного генерала вермахта о геноциде в СССР
Признания казненного генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, из под пера которого вышло более сотни смертных приговоров советским гражданам в период оккупации СССР, о преступлениях на территории нашей страны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ.
Крым подсчитает урон от диверсионных атак Украины
В Крыму планируется начать оценку ущерба, причиненного диверсионными актами на Крымском мосту.