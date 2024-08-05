В Европейском союзе сообщили, что итоги венесуэльских выборов, которые состоялись почти неделю назад и были размещены Национальным избирательным советом, не будут официально признаны. Об этом экономико-политическое объединение европейских стран заявило в одном из кратких информационных сообщениях для сотрудников прессы, которое было опубликовано на их официальном сайте.

Не так давно расположенное в Юго-Западной Европе Королевство Испания, Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Португальская Республика и некоторые другие призвали Боливарианскую Республику Венесуэла сделать публичными все протоколы с территориальных единиц, на которых организовывалось голосование, для того, чтобы осуществить прозрачность голосования на венесуэльской процедуре избрания, которая состоялась почти неделю назад в воскресенье.

Согласно сообщению экономико-политического объединения для сотрудников средств массовой информации, невзирая на своё обязательство, венесуэльский Национальный избирательный совет ещё не разместил в открытом доступе протоколы голосования. По причине бездоказательности итогов выборов результаты, которые были опубликованы Боливарианской Республикой Венесуэла ранее, не будут признаны. Более того, в информационном сообщении для прессы отмечается, что чем больше в государстве в северной части Южной Америки тянут с опубликованием протоколов, тем меньше доверия вызывает правильность размещённых ранее результатов.

Фото: Flickr / Fred Romero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)