FT: ЕС и Меркосур завершат переговоры по торговому соглашению до конца 2024 года

Государства Европейского союза и субрегиональное южноамериканское торгово-экономическое объединение Меркосур намерены до конца текущего года окончить переговоры по торговому соглашению, которое находится в стадии разработки уже в течение двух лет. Об этом информирует британская и международная деловая газета Financial Times.

Крупнейшее интеграционное объединение европейских государств и общий рынок стран Южной Америки планируют окончить переговоры, которые касаются торгового соглашения, которое долгое время откладывали на потом, до конца 2024 года после того, как будет достигнут прогресс в вызывающих спор вопросах.

По сведениям высшего органа исполнительной власти Европейского союза, соглашение сформирует рынок в практически 800 миллионов человек, а также поспособствует сбережению денежных средств европейским организациям в размере нескольких миллиардов долларов в год на тарифах.

Некоторые из должностных лиц крупнейшего экономико-политического объединения европейских стран сообщают, что отныне они смогут противодействовать Французской Республике, которая не поддерживает принятие данного соглашения.

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