Дипломаты Соединённых Штатов Америки и Европейского союза приняли решение организовать срочные переговоры на Ближнем Востоке, дабы не допустить наступления полномасштабного вооружённого конфликта после убийства одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. Об этом информирует британское деловое издание Financial Times.
Как сообщается, представители государств экономико-политического объединения и Штатов организовали срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, дабы не допустить наступления полномасштабного вооружённого конфликта. Отмечается, что испанский дипломат Энрике Мора встретился с чиновниками в столице и крупнейшем городе Ирана, а дипломат из Соединённых Штатов Америки Бретт Макгурк, занимавший руководящие посты в сфере национальной безопасности при президентах Джордже У. Буш, Барак Обаме и Дональде Трампе посетил встречу в Саудовской Аравии.
Британская газета информирует, что целью переговоров было убедить столицу Ирана не совершать ответные действия в отношении Израиля либо сделать какие-либо символические действия. Отмечается, что в связи с недавними событиями многие призывают Тегеран сохранять самообладание и не принимать ответные действия.
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