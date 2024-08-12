Европа в ужасе: цены на газ взлетели до 480 Евро за тысячу кубометров

Биржевые котировки на газ в Европе впервые с начала декабря превысили отметку в 480 долларов за тысячу кубометров из-за беспокойств в связи с безопасностью транзита через Украину. В понедельник рост цен ускорился почти до 6%, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы на газ, торгуемые по индексу TTF — крупнейшего в Европе газового хаба, расположенного в Нидерландах, — начали торговую сессию в 9:00 по московскому времени с отметки 447,8 доллара за тысячу кубометров, что на 1,8% ниже. К 14:32 по московскому времени их стоимость поднялась до 481,6 доллара, увеличившись на 5,6%.

Изменения котировок отслеживаются относительно расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составила 456,2 доллара за тысячу кубометров, что является максимальным уровнем с 1 декабря прошлого года. На фоне опасений за транзит газа через Украину, цена выросла на 13,4% за неделю, что составляет более 50 долларов за тысячу кубометров.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Он отметил, что их продвижение вглубь территории России было остановлено. Во вторник приграничный город Суджа подвергся нескольким массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава города охарактеризовал ситуацию как "очень напряженную".

Маршрут транзита через газоизмерительную станцию "Суджа" остается единственным для поставок газа из России через Украину в Европу. В прошлом году "Газпром" отправил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления Евросоюза.

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