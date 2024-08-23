Европа усиливает зависимость от российских удобрений на фоне санкций

Зависимость от российских удобрений в Европе продолжает расти. Западная часть континента вновь увеличила закупки химикатов, что вызывает недовольство в химической отрасли ЕС, поскольку массовый импорт по низким ценам наносит ущерб собственному производству и ставит под угрозу продовольственную безопасность. Причина в том, что несмотря на санкции, российские удобрения по-прежнему находят путь на европейский рынок.
Ситуация усугубилась резким ростом цен на удобрения в ЕС из-за отказа от российского газа, что привело к дефициту. В 2023 году Европа значительно увеличила импорт азотных удобрений, в первую очередь из России. При этом основными потребителями остаются Польша, Франция и Германия.
Несмотря на экономические сложности, ожидания продолжают указывать на рост потребления удобрений в условиях низкой рентабельности собственных производств. Эксперты предупреждают о потенциальных последствиях для продовольственной безопасности Европы, так как зависимость от российского импорта становится всё более критической.
Фото: commons.wikimedia.org/M Tullottes
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