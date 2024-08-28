Перезагрузка отношений в Европе: Великобритания и Германия обсуждают новое оборонное соглашение

Великобритания и Германия ведут переговоры о заключении двустороннего оборонного соглашения, которое планируют подписать к началу 2025 года.

Об этом сообщило правительство Великобритании, отметив, что новое соглашение станет важной частью стратегической перезагрузки отношений Лондона с Европой.

Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт подтвердил, что 28 августа канцлер Германии Олаф Шольц примет в Берлине британского премьер-министра Кира Стармера. Стороны обсудят не только двусторонние отношения, но и внешнеполитические вопросы, а также темы, касающиеся европейской и экономической политики.

В заявлении офиса британского премьера подчеркивается, что новый договор с Германией станет основой для расширенного сотрудничества в области обороны. Переговоры по данному соглашению уже идут, и ожидается, что его окончательные детали будут согласованы осенью этого года. Обе страны намерены завершить переговоры и заключить соглашение в начале 2025 года.

Переговорная группа, представляющая интересы Великобритании, сосредоточится на согласовании условий договора в течение следующих шести месяцев. Помимо оборонного партнерства с Германией, в рамках двухдневного визита в Европу Кир Стармер также примет участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже и проведет встречи с лидерами французского бизнеса.

Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Европейским союзом. В предвыборной программе Лейбористской партии подчеркивались планы заключить с ЕС пакт о безопасности, а также укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и другими партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).

Кроме того, новое правительство Великобритании намерено пересмотреть условия торговли сельскохозяйственными товарами с ЕС для сокращения пограничных проверок и стабилизации цен на продовольствие. Также в планах стоит вопрос взаимного признания профессиональных квалификаций, что откроет новые возможности для британских экспортеров услуг.

При этом возвращение на единый европейский рынок пока не рассматривается.

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