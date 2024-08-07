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Цены на газ в Европе достигли рекорда 2024 года на фоне событий в Курской области
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Цены на газ в Европе рекордно выросли из-за угрозы нарушений поставок через газоизмерительную станцию «Суджа»

Цены на газ в Европе достигли рекорда 2024 года на фоне событий в Курской области

Цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня с начала года на фоне военных действий со стороны ВСУ. Участники рынка испытывают беспокойство, что из-за текущей ситуации могут нарушиться поставки российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF увеличилась на 5,68%, достигнув €38,76 за кубометр или $444,58 по текущему курсу форекс, согласно данным ICE Futures. Этот уровень цен является максимальным в текущем году и выше, чем последние котировки, фиксировавшиеся в декабре 2023 года.

Рост цен на газ связан с новостями о нападении ВСУ на Курскую область. Инвесторы остерегаются, что это может негативно сказаться на поставках газа через газоизмерительную станцию «Суджа», которая остается единственным маршрутом транзита российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

Фото: freepik

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