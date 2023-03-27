Сближение России и Китая привело к созданию мощного кулака в противовес НАТО. Об этом пишет научный сотрудник Гонконгского университета Эндрю Шэн.

В своей статье для издания South China Morning Post автор отмечает, что в настоящее время ЕС сильно ослаблен войной на Украине, поскольку его поставки дешевой еды, энергии и полезных ископаемых из России перекрыты. Однако в среднесрочной перспективе союз может занять сторону как одного, так и другого военно-политического союза.

"Европа и остальные встанут на сторону победителя", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что назвав Китай и Россию экзистенциальными угрозами, НАТО сделала то, чего всегда боялись военные стратеги, - сражаясь против двух соперников, но на территории, которую не может окружить ни один флот.

НАТО (North Atlantic Treaty Organization) - это международная военно-политическая организация, созданная в 1949 году с целью обеспечения коллективной безопасности и обороны стран-членов от внешних угроз.

Некоторые критики утверждают, что НАТО расширяется в направлении Восточной Европы, присоединяя к себе бывшие страны Варшавского договора, что создает напряженность в отношениях с Россией и является провокацией. Они также обвиняют НАТО в том, что она использует свою военную мощь для вмешательства в дела других стран и решения геополитических вопросов.

С другой стороны, сторонники НАТО утверждают, что организация несет ответственность за безопасность своих членов и что ее действия направлены на предотвращение конфликтов и защиту от угроз, таких как терроризм и агрессия со стороны других стран.

Несмотря на споры, можно сказать, что политика НАТО является сложным и многогранным вопросом, и ее действия могут восприниматься по-разному в разных странах и обществах.