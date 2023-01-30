Европа не должна закрываться от россиян. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

По его мнению, помогать Украине в защите собственных интересов не означает воспринимать российский народ как врага. В Италии никогда не поддерживали идею ограничить допуск российских артистов, спортсменов и простых людей на международные мероприятия.

"Почему нужно отказывать россиянам в визах? Было бы хорошо, если бы они приезжали в Европу и слышали другую сторону", — сказал политик.

Ранее на публичном мероприятии в Риме Крозетто заявил, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, то начнется третья мировая война.