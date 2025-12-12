Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
JEWEL CHANGI аэропорт
JEWEL CHANGI аэропорт
© commons.wikimedia.org by Matteo Morando is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:35

Европа удерживает вершины мобильности: семь стран оказались в тройке лидеров рейтинга

Европейские страны получили третью позицию в рейтинге мобильности — Интерфакс

Новая публикация Henley Passport Index вновь обозначила расстановку сил на глобальной арене мобильности: Россия сохранила своё 46-е место, тогда как лидеры рейтинга демонстрируют рекордную степень открытости. Об этом сообщает "Интерфакс". Исследование показывает, что за последние годы различия между странами по уровню свободы передвижения стали особенно заметны.

Лидеры мирового рейтинга

Самым "сильным" паспортом, по данным индекса, остаётся документ граждан Сингапура, дающий возможность путешествовать без виз или с визой по прибытии в 193 страны и территории. Вторую позицию делят Япония и Южная Корея — обладатели их паспортов могут свободно посещать 190 направлений. На третьей строке расположилась группа европейских государств: Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания, которым доступны 189 стран.

Четвёртое место разделили Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция, их граждане могут путешествовать в 188 стран без предварительного получения визы. Замыкают пятёрку лидеров Греция, Новая Зеландия и Швейцария, получившие доступ к 187 направлениям. На шестой позиции расположилась Великобритания со 186 странами.

Динамика первой десятки

В первую десятку также вошли паспорта Австралии, Чехии, Венгрии, Мальты и Польши, дающие доступ к 185 странам. Чуть ниже находятся владельцы паспортов Канады, Эстонии и ОАЭ — их гражданам доступны 184 направления. Хорватия, Латвия, Словакия и Словения занимают следующий уровень с возможностью поездок в 183 страны. Замыкают топ-10 Исландия, Литва и США (182 направления).

Отдельно в исследовании отмечается, что паспорта ОАЭ и Китая стали наиболее быстро растущими по уровню мобильности: обе страны поднялись на 34 строчки за последние годы, демонстрируя значительные изменения в визовой политике.

Позиции России и стран с ограниченной мобильностью

Российский паспорт сохранил 46-е место с возможностью безвизового въезда в 114 государств. В начале года таких направлений было 116. Аналогичные показатели у Турции, которая также занимает 46-ю строчку рейтинга. Эксперты отмечают, что снижение доступности некоторых направлений отражает текущую геополитическую ситуацию и изменение международных соглашений.

В список стран с наименьшим уровнем свободы передвижения вошли Афганистан (99 место, 25 стран), Сирия (98 место, 27 стран) и Ирак (97 место, 30 стран). Отдельные группы государств, такие как Йемен, Сомали, Пакистан, Непал и Ливия, также имеют крайне ограниченный набор доступных направлений.

Глобальные тенденции мобильности

По данным экспертов Henley & Partners, долгосрочный анализ индекса демонстрирует устойчивый рост международной открытости. Более 80 паспортов за последние десять лет поднялись минимум на десять позиций, а среднее число безвизовых направлений увеличилось почти вдвое — с 58 в 2006 году до 109 в 2025 году. Эта тенденция отражает общее стремление стран упрощать перемещение граждан и укреплять международные связи.

Несмотря на ограничения, наблюдаемые в отдельных регионах, общий вектор развития указывает на расширение возможностей путешествий и усиление взаимной интеграции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы сталкиваются с проблемами из-за неподходящего времени поездки — CNN вчера в 16:40
Красивые фото манят, а реальность ставит ловушки: ошибки, о которых туристы вспоминают слишком поздно

Большинство проблем в путешествиях возникает не внезапно. Ошибки формируются из мелочей и ожиданий. Разбираем ключевые промахи, которые мешают сделать отпуск комфортным.

Читать полностью » Дубай запустил систему регистрации в отелях по распознаванию лиц — Arabian Business вчера в 16:04
Один раз загрузил паспорт — и забыл: новая система Дубая избавляет туристов от бумажной рутины

Дубай запускает биометрическую систему заселения в отели, позволяя туристам проходить регистрацию за секунды — это новый этап в стратегии цифровой трансформации эмирата.

Читать полностью » Венесуэльский турбизнес предложил российским компаниям крупные скидки — АТОР вчера в 14:30
Туры в Латинскую Америку неожиданно рухнули в цене: Венесуэла срочно борется за туристов из РФ

После прекращения чартеров Nordwind Венесуэла стала заметно доступнее: местный турбизнес предлагает российским операторам скидки до 50% и снижает стоимость туров.

Читать полностью » Около полумиллиона туристов выберут горные курорты на Новый год — Ромашкин вчера в 14:10
Полмиллиона россиян штурмуют склоны: Новый год превращается в горнолыжный марафон

АТОР прогнозирует: полмиллиона россиян проведут праздники на горнолыжных курортах, а половина этого потока придётся на Красную Поляну — самое дорогое зимнее направление.

Читать полностью » В Симферополе открылась новогодняя почта для туристов и жителей — Минкурорт РК вчера в 14:03
Письма уходят в будущее: Крым снова возвращает людям магию открыток

В Симферополе появилась "Новогодняя почта", где можно бесплатно отправить открытку с тёплыми пожеланиями в любую точку России.

Читать полностью » Туристы чаще теряют выплаты из-за ошибок в полисе — брокер Андрей Шатов вчера в 13:52
Полис есть, а помощи нет: как отпуск превращается в дорогой кошмар

Какие ошибки становятся причиной отказа в выплатах по страховке за границей, и когда проблемы появляются не по вине туриста — мнение эксперта.

Читать полностью » Туристы из Китая увеличили бронирование рейсов в Россию в десять раз — РГ вчера в 13:14
Китай идёт в Россию без виз: туристический цунами сметает старые маршруты

Безвизовый режим с Китаем вызвал туристический бум: тысячи гостей осваивают Москву, Петербург и Амур, открывая для себя новую Россию.

Читать полностью » Сдвиг дат поездки на несколько дней снижает стоимость билетов в разы — эксперты индустрии вчера в 12:11
Билеты подешевели за ночь: туристы используют этот хитрый трюк с датами — и это реально работает

Путешествие по России может быть недорогим, если правильно выбрать сезон, транспорт и жильё. Узнайте, как сократить расходы и сделать отпуск насыщенным.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Рябина помогает бороться с вредителями и улучшает почву — агроном
Туризм
Пешеходные маршруты помогают иностранцам узнавать повседневную жизнь Кореи – Korea Herald
Наука
В некрополе Хисардере обнаружили фреску Доброго Пастыря III века — Турпром
Авто и мото
Езда на круиз-контроле зимой снижает реакцию водителя на смену дорожного покрытия — Авто Mail
Еда
Луковый хлеб можно приготовить без замеса теста — кулинары
ДФО
На Сахалине движение по трассам остаётся стабильным утром 12 декабря — ДВ-РОСС
ДФО
Камчатка готовится к сильному снегопаду с ограничением движения — Камчатка сегодня
ДФО
В селе Виневитино зафиксированы повторные выходы тигра к домам — DEITA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet