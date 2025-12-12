Европа удерживает вершины мобильности: семь стран оказались в тройке лидеров рейтинга

Новая публикация Henley Passport Index вновь обозначила расстановку сил на глобальной арене мобильности: Россия сохранила своё 46-е место, тогда как лидеры рейтинга демонстрируют рекордную степень открытости. Об этом сообщает "Интерфакс". Исследование показывает, что за последние годы различия между странами по уровню свободы передвижения стали особенно заметны.

Лидеры мирового рейтинга

Самым "сильным" паспортом, по данным индекса, остаётся документ граждан Сингапура, дающий возможность путешествовать без виз или с визой по прибытии в 193 страны и территории. Вторую позицию делят Япония и Южная Корея — обладатели их паспортов могут свободно посещать 190 направлений. На третьей строке расположилась группа европейских государств: Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания, которым доступны 189 стран.

Четвёртое место разделили Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция, их граждане могут путешествовать в 188 стран без предварительного получения визы. Замыкают пятёрку лидеров Греция, Новая Зеландия и Швейцария, получившие доступ к 187 направлениям. На шестой позиции расположилась Великобритания со 186 странами.

Динамика первой десятки

В первую десятку также вошли паспорта Австралии, Чехии, Венгрии, Мальты и Польши, дающие доступ к 185 странам. Чуть ниже находятся владельцы паспортов Канады, Эстонии и ОАЭ — их гражданам доступны 184 направления. Хорватия, Латвия, Словакия и Словения занимают следующий уровень с возможностью поездок в 183 страны. Замыкают топ-10 Исландия, Литва и США (182 направления).

Отдельно в исследовании отмечается, что паспорта ОАЭ и Китая стали наиболее быстро растущими по уровню мобильности: обе страны поднялись на 34 строчки за последние годы, демонстрируя значительные изменения в визовой политике.

Позиции России и стран с ограниченной мобильностью

Российский паспорт сохранил 46-е место с возможностью безвизового въезда в 114 государств. В начале года таких направлений было 116. Аналогичные показатели у Турции, которая также занимает 46-ю строчку рейтинга. Эксперты отмечают, что снижение доступности некоторых направлений отражает текущую геополитическую ситуацию и изменение международных соглашений.

В список стран с наименьшим уровнем свободы передвижения вошли Афганистан (99 место, 25 стран), Сирия (98 место, 27 стран) и Ирак (97 место, 30 стран). Отдельные группы государств, такие как Йемен, Сомали, Пакистан, Непал и Ливия, также имеют крайне ограниченный набор доступных направлений.

Глобальные тенденции мобильности

По данным экспертов Henley & Partners, долгосрочный анализ индекса демонстрирует устойчивый рост международной открытости. Более 80 паспортов за последние десять лет поднялись минимум на десять позиций, а среднее число безвизовых направлений увеличилось почти вдвое — с 58 в 2006 году до 109 в 2025 году. Эта тенденция отражает общее стремление стран упрощать перемещение граждан и укреплять международные связи.

Несмотря на ограничения, наблюдаемые в отдельных регионах, общий вектор развития указывает на расширение возможностей путешествий и усиление взаимной интеграции.