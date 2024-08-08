Еврогруппа окрестила Трампа "большой проблемой" в случае избрания

Глава Еврогруппы и министр финансов Ирландии Паскаль Донохью выразил обеспокоенность по поводу возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

В интервью агентству Bloomberg он отметил, что это может создать серьезные трудности для Европы и призвал к укреплению экономической независимости ЕС.

Донохью подчеркнул существенные различия между торговой политикой Трампа и нынешней администрации США. Он напомнил о стремлении Трампа к протекционизму и повышению пошлин, что может негативно сказаться на европейской экономике.

В связи с этим Донохью призвал Евросоюз к усилению экономической автономии и повышению производительности. Он считает, что это поможет Европе лучше справляться с потенциальными изменениями в американской политике.

Донохью признал, что выбор президента США - это внутреннее дело американского народа. Однако он подчеркнул важность готовности Европы к любым неожиданностям, которые могут возникнуть в следующем году в связи с президентскими выборами в США.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп уже выдвинут кандидатом от Республиканской партии. От Демократической партии ожидается выдвижение действующего вице-президента Камалы Харрис.

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