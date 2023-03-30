Курс евро на Московской бирже впервые с 20 апреля 2022 года превысил 84 рубля. Американский доллар торгуется на уровне 77 рублей.
По данным на 15:28 по московскому времени, рост курса евро составил 0,28% и достиг отметки 84,03 рубля.
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