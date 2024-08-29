Еврейская община о случае отказа таксиста везти раввина в Москве: редкий инцидент

В еврейской общине прокомментировали случай, когда московский таксист отказался везти раввина. Глава департамента ФЕОР охарактеризовал этот инцидент как уникальный. Раввин Михоэль Ставропольский запечатлел на видео, как водитель такси отказывается осуществить поездку по религиозным причинам.
"Михоэль — руководитель программы для молодежи при Федерации еврейских общин России. Этот инцидент с ним действительно необычен и даже можно сказать, комичен. Именно поэтому информация о нем так быстро распространилась, это подчеркивает редкость ситуации. Лично я часто пользуюсь такси и ни разу не сталкивался с чем-то подобным", — отметил раввин Аарон Гуревич в интервью РИА Новости.
Он также подчеркнул, что в Москве проживает множество мигрантов из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, которые могут не знать город, но, по его наблюдениям, никогда не делали антиизраильских заявлений.
Фото: www.mos.ru/Правительство Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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