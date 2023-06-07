В антироссийском скандале с Евраевым разберутся правоохранительные органы — политолог

Должностное лицо не может совершать подобные действия, заявил экс-директор Центра социологии и региональной политики Сергей Ходос, комментируя скандал с публикацией карты России без новых регионов на канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Инцидент приобрел широкий общественный резонанс. Ранее на канале Евраева в соцсетях появилась публикация со схематичным изображением карты России, на которой не были отображены Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Политолог Ходос направил обращение в Генеральную прокуратуру в связи с произошедшим. Стоит отметить, что ярославский губернатор допустил это на следующий день после принятия Госдумой во второй и третьем чтении закона о наказании за распространение карт, которые оспаривают целостность РФ.

"Каждая информация, которая попадает в СМИ или в Сеть, тем более со стороны официальных лиц, получает свою интерпретацию. А как известно, даже внутри нашей страны есть те, кто активно использует контрпропаганду. И возникают к губернатору с либеральным прошлым некоторые вопросы относительно его отношения к целостности Российской Федерации и к спецоперации. Я надеюсь, что Генеральная прокуратура выяснит мотивы такого поступка М. Я. Евраева и даст ему оценку", — подчеркнул Сергей Ходос.

Произошедшее может быть связано не только с "либеральными взглядами" губернатора Михаила Евраева, но и с его семейными связями. Родная сестра чиновника проживаем в Германии и помогает сбежавшим из России артистам и политикам обустроиться в Европе, сообщили СМИ.