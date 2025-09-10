Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мозг после смерти: открытие ученых
Мозг после смерти: открытие ученых
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:39

Гены, подарившие речь и культуру, таят в себе неожиданный изъян

Генетические сдвиги в развитии речи у Homo sapiens связали с аутизмом и шизофренией

Эволюция человеческого мозга остаётся одной из самых загадочных тем науки. Одним из её неожиданных следствий стало то, что у людей чаще, чем у других видов, встречаются расстройства аутистического спектра. Учёные предполагают, что причина кроется в особенностях развития нейронов и генетических изменений, которые произошли именно в человеческой линии.

Уникальность аутизма в эволюции

По оценкам ВОЗ, примерно у одного из ста детей на планете диагностируется аутизм. В США этот показатель ещё выше — около 3,2% детей. При этом у других приматов подобные особенности поведения практически не встречаются. Исследователи отмечают, что аутизм и шизофрения тесно связаны с когнитивными функциями, уникальными для человека: развитием речи, способностью к абстрактному мышлению и сложным формам социального взаимодействия.

Генетические особенности Homo sapiens

Современные методы секвенирования РНК отдельных клеток позволили подробно изучить устройство мозга. Оказалось, что у людей определённые типы нейронов претерпели особенно быстрые изменения. Это касается прежде всего L2/3 IT-нейронов, расположенных во внешнем слое коры. Ученые выяснили, что именно в этих клетках произошли резкие эволюционные сдвиги, напрямую связанные с генами, отвечающими за развитие аутизма.

Почему эти изменения сохранились

Здесь возникает главный вопрос: зачем естественный отбор закрепил такие гены, если они приводят к расстройствам? Ответ пока не найден, но есть несколько гипотез. Многие из генов связаны с замедлением постнатального развития мозга. У людей по сравнению с шимпанзе этот процесс длится дольше, что даёт больше времени для формирования сложных когнитивных навыков. Это могло стать важным преимуществом, обеспечившим эволюционный рывок.

Роль речи и социального взаимодействия

Человеческая способность к речи — одно из главных отличий от других видов. Однако именно она часто страдает у людей с аутизмом и шизофренией. Учёные предполагают, что стремительная эволюция генов, связанных с речью, могла одновременно дать Homo sapiens мощные инструменты для развития цивилизации и увеличить вероятность нейроразнообразия.

Новые данные о развитии мозга

Исследования показали, что у человека в геноме есть области, которые практически не менялись на протяжении эволюции млекопитающих, но в человеческой линии претерпели ускоренные изменения. Именно они оказались связаны с нейронами, участвующими в развитии когнитивных функций и связанных с ними расстройств. Такие особенности делают мозг человека более гибким, но вместе с тем повышают риск возникновения отклонений.

Эволюция и нейроразнообразие

Ученые подчёркивают, что аутизм не стоит рассматривать исключительно как патологию. Это проявление нейроразнообразия, которое является результатом сложной эволюции. Благодаря таким изменениям человеческий мозг стал уникальным, а общество получило широкий спектр когнитивных особенностей.

"Наши результаты показывают, что некоторые из тех же генетических изменений, которые делают человеческий мозг уникальным, также сделали людей более нейроразнообразными", — сказал ведущий автор статьи Александр Л. Старр.

Неясные стороны эволюционного пути

Несмотря на значительные открытия, учёные всё ещё не могут точно объяснить, почему определённые гены оказались выгодными для выживания предков человека. Возможно, речь идёт о сложном балансе между замедленным развитием мозга, необходимым для усвоения речи и культуры, и риском появления расстройств. Эта двойственность остаётся одной из главных загадок в изучении эволюции человека.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли микропластик в бляшках у 60% пациентов сегодня в 22:03

Пластик повсюду — даже в сердце и венах: учёные бьют тревогу

Итальянские исследователи выяснили: наличие микропластика в артериальных бляшках повышает риск инсульта, инфаркта и смерти в 4,5 раза.

Читать полностью » Врач высшей категории Владимир Зайцев: выйти из зоны конфликта помогает предотвратить срыв сегодня в 16:13

Один глоток воды способен остановить срыв: секрет, о котором знают немногие

Узнайте, как быстро вернуть внутреннее равновесие и избежать стресса с помощью простых методов. 7 эффективных способов управления эмоциями.

Читать полностью » Сомнолог Кудинов: сон на спине может быть вредным сегодня в 15:50

Сон на спине — билет в лотерею: одна неправильная поза может решить судьбу всей ночи

Доктор Павел Кудинов рассказал NewsInfo об опасностях сна на спине.

Читать полностью » ВОЗ: артроз чаще всего поражает людей после 40 лет и остаётся одним из самых распространённых заболеваний суставов сегодня в 15:17

Артроз моложе 40: болезнь "пенсионеров" меняет возрастные рамки

Как в 36 лет столкнуться с артрозом и что делать? История Виталия Шурмана, который решил бороться с болезнью, не опуская руки.

Читать полностью » Фитотерапевты: регулярный чай из гинкго билоба снижает тревожность и улучшает сон сегодня в 15:12

Когда память даёт сбой, а стресс накрывает: один чай меняет всё

Гинкго билоба называют живым ископаемым, а его листья используют для чая, который помогает мозгу работать лучше и приносит спокойствие.

Читать полностью » Невролог Демьяновская: 20-30 минут сна днём защищают от нейродегенеративных заболеваний сегодня в 14:23

Забудьте о кофе: короткий сон повышает внимание на 35% — NASA подтверждает это годами

Короткий дневной сон улучшает память, снижает стресс и замедляет старение мозга. Невролог Екатерина Демьяновская объясняет, как 20-30 минут отдыха защищают от болезней и повышают продуктивность. Исследования NASA и японская практика инемури — в материале.

Читать полностью » Диетолог Татьяна Жаровская: кефир натощак может вызвать изжогу сегодня в 14:12

Йогурт против кефира: какой кисломолочный продукт полезнее утром

Диетолог Татьяна Жаровская рассказала, чем отличаются кефир и йогурт на завтрак, и как правильно их сочетать, чтобы усилить пользу для организма.

Читать полностью » Хирург Андрей Сяктерев сообщил о успешной пересадке кожи бойцу сегодня в 13:38

В Ижевске спасли руку бойцу после огнестрельного ранения

Врачи Ижевска провели пересадку кожи военнослужащему после огнестрельного ранения. Операция прошла успешно, сейчас боец восстанавливается.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Типичные схемы автоподставщиков на дорогах — эксперты по безопасности
Туризм

Пассажиры требовали 7,5 млн руб. от "Аэрофлота" за отмену дешёвых билетов
Еда

Врачи объяснили, безопасен ли глутамат натрия при умеренном употреблении
Спорт и фитнес

Спортивные диетологи назвали главные ошибки питания перед и после тренировок
Наука

Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад
Садоводство

Агрономы назвали многолетники, которые нужно обрезать осенью для защиты от болезней
Дом

Мытьё окон без разводов: специалисты рекомендуют уксус с водой и микрофибру
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасных для собак листьях, орехах и грибах осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet