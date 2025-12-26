Продажи полноприводного Evolute i-Space начнутся в начале 2026 года: названы сроки выхода

Гибридные кроссоверы постепенно перестают быть компромиссом между экономичностью и проходимостью — теперь к этому набору добавляют и полный привод. Как сообщают "Известия", в России в I квартале 2026 года начнутся продажи новой модификации гибридного кроссовера Evolute i-Space, которая получит второй электромотор и систему полного привода.

Полный привод, второй электромотор и новые характеристики

Главное отличие новой версии — дополнительный электромотор на задней оси, благодаря которому кроссовер становится полноприводным. Суммарная мощность установки составляет 367 л. с. при 470 Нм крутящего момента. Такой набор позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 7,1 секунды, уточняет производитель.

Отдельно в компании подчеркнули налоговый нюанс: налогооблагаемая мощность составит 159 л. с. Полноприводный Evolute i-Space будет предлагаться только в пятиместной конфигурации, то есть вариант с третьим рядом сидений для этой модификации пока не заявлен.

Запас хода, расход и зарядка по CCS2

По данным, опубликованным "Известиями", общий запас хода полноприводного i-Space достигает 1000 км по циклу WLTC. Расход топлива заявлен на уровне 5,6 л на 100 км.

Кроссовер поддерживает быструю зарядку через разъем CCS2. Время пополнения тяговой батареи с 30% до 80% составляет 20 минут, говорится в сообщении.

Производство и актуальная версия на рынке

Обновленный Evolute i-Space выпускается на заводе в Липецкой области и поступил в продажу в России в сентябре. Сейчас модель доступна в одной комплектации, но в двух вариантах по числу мест — пятиместном и семиместном. Пятиместная версия стоит от 2,49 млн рублей, семиместная — от 2,59 млн рублей.

В нынешнем исполнении электродвигатель развивает 218 л. с. и 330 Нм крутящего момента, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды. Также сообщается, что общий запас хода у этой модификации вырос и достигает 1250 км.