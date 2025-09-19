Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:46

Эволюция шутит жёстко: пальцы человека выросли из генетической программы, отвечавшей за древнюю клоаку рыб

Учёные показали неожиданное происхождение пальцев: генетическая связь с клоакой древних позвоночных

История возникновения пальцев — это не только вопрос морфологии, но и глубоких генетических перестроек. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало неожиданное происхождение пальцев: у древних рыб за их будущую основу отвечали те же гены, которые регулировали развитие клоаки.

Генетическая неожиданность

Около 380 миллионов лет назад рыбы начали осваивать сушу, и их плавники постепенно трансформировались в конечности наземных позвоночных. Логично было предположить, что пальцы — это прямое продолжение лучей плавников. Но учёные пошли глубже: они изучили не только сами гены, но и регуляторные ландшафты - некодирующие участки ДНК, управляющие экспрессией генов.

Сравнив геномы рыб и мышей, исследователи нашли совпадающий участок и удалили его у рыб с помощью CRISPR/Cas9. Ожидали, что изменится развитие плавников, но вместо этого исчезла экспрессия гена hoxd13a, связанного с формированием клоаки.

"Общая черта клоаки и пальцев заключается в том, что они представляют собой конечные части… Таким образом, и то, и другое маркирует конец чего-либо", — объясняет молекулярный биолог Орели Хинтерманн из Института Стоуэрса.

Этот результат показал: клоака стала своего рода "донором" генетических программ для будущих пальцев.

Архитекторы тела

Гены семейства Hox называют "архитекторами тела". Они задают план строения организма, определяя положение органов и сегментов. Регуляторные домены 3DOM и 5DOM контролируют активацию этих генов. Если в них происходят мутации, это может приводить к радикальным анатомическим изменениям.

"То, что эти гены задействованы — еще один яркий пример, как эволюция создает новое, переделывая старое", — резюмирует профессор Дени Дюбуль из Женевского университета.

Именно перепрофилирование старых систем, а не создание новых "с нуля", стало ключом к появлению пальцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что пальцы возникли исключительно из лучей плавников.
    Последствие: упрощённая картина эволюции конечностей.
    Альтернатива: учитывать генетическое наследие и перепрофилирование регуляторных систем.

  • Ошибка: изучать только кодирующие гены.
    Последствие: игнорирование роли некодирующих регуляторных ландшафтов.
    Альтернатива: анализировать архитектуру генома в целом.

  • Ошибка: рассматривать эволюцию только с морфологической точки зрения.
    Последствие: невозможность объяснить скрытые механизмы изменений.
    Альтернатива: объединение генетики, палеонтологии и молекулярной биологии.

А что если…

Если перепрофилирование генетических механизмов оказалось решающим в эволюции конечностей, то аналогичные процессы могли сыграть роль и в других крупных изменениях: формировании лёгких из жабр, переходе от плавников к крыльям, развитии челюстей. Это открывает новые горизонты для понимания универсальных принципов эволюции.

Плюсы и минусы генетического подхода

Подход Плюсы Минусы
Генетический анализ Даёт точное понимание механизмов Сложные эксперименты, дорогие технологии
Морфологический анализ Наглядность, связь с ископаемыми Ограниченность в объяснении скрытых процессов
Сравнение с современными организмами Помогает реконструировать эволюцию Не всегда отражает древние состояния

FAQ

Почему именно клоака связана с пальцами?
Оба органа являются "концевыми структурами", и эволюция использовала одну и ту же регуляторную схему для их развития.

Что значит перепрофилирование генов?
Это использование существующих генетических программ для новых целей, без создания принципиально новых генов.

Почему это открытие важно?
Оно показывает, что эволюция работает не только через изменения в генах, но и через перестройку их регуляции.

Мифы и правда

  • Миф: пальцы появились напрямую из плавников.
    Правда: генетически они связаны с клоакой.

  • Миф: новые органы требуют появления новых генов.
    Правда: эволюция часто использует старые механизмы повторно.

  • Миф: некодирующие участки ДНК "бесполезны".
    Правда: именно они управляют активацией генов и формируют структуру организма.

Исторический контекст

  • В XIX веке считалось, что эволюция конечностей — это простая "трансформация плавников".
  • В XX веке появились гипотезы о роли генов Hox в формировании тела.
  • В XXI веке CRISPR-технологии позволили напрямую проверить регуляторные механизмы.

Три интересных факта

  1. Гены Hox есть у всех животных, от насекомых до человека, и именно они задают план тела.
  2. У человека мутации в генах HoxD13 связаны с врождёнными аномалиями пальцев.
  3. Клоака до сих пор сохраняется у птиц, рептилий и амфибий, что подтверждает её древность и универсальность.

